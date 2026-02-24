Волгоградцев предупредили о вирусе, превращающем телефон в бот-ферму





Волгоградцев предупредили о новом зловреде, который перехватывает контроль над мобильными устройствами. Вирус Keenadu на днях обнаружили эксперты «Лаборатории Касперского».

Распространяется вредоносный код сразу несколькими способами. Специалистами фиксируется как предустановка вируса на новые устройства ряда производителей, так и распространение через приложения в официальном магазине для Android-устройств Google Play. В первом случае злоумышленники получают абсолютный доступ к устройству.

По данным лаборатории, в настоящее время зловред используется для массового превращения устройств в бот-фермы. Последние скрытно используют браузер для накрутки переходов по рекламным ссылкам. Таким образом, владельцы рекламных витрин за счёт заражённых устройств могут получать дополнительные доходы. Однако расширенный функционал модуля не исключает возможности перехвата управления различными приложениями, в том числе и банковскими, а также компрометации всей хранящейся на устройство информации.

Отметим, для предотвращения утечек специалисты рекомендуют перед использованием проверять на вирусы даже новые устройства.

