Волгоградцев предупредили о вирусе, превращающем телефон в бот-ферму

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Волгоградцев предупредили о новом зловреде, который перехватывает контроль над мобильными устройствами. Вирус Keenadu на днях обнаружили эксперты «Лаборатории Касперского».

Распространяется вредоносный код сразу несколькими способами. Специалистами фиксируется как предустановка вируса на новые устройства ряда производителей, так и распространение через приложения в официальном магазине для Android-устройств Google Play. В первом случае злоумышленники получают абсолютный доступ к устройству.

По данным лаборатории, в настоящее время зловред используется для массового превращения устройств в бот-фермы. Последние скрытно используют браузер для накрутки переходов по рекламным ссылкам. Таким образом, владельцы рекламных витрин за счёт заражённых устройств могут получать дополнительные доходы. Однако расширенный функционал модуля не исключает возможности перехвата управления различными приложениями, в том числе и банковскими, а также компрометации всей хранящейся на устройство информации.

Отметим, для предотвращения утечек специалисты рекомендуют перед использованием проверять на вирусы даже новые устройства.

