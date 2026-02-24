



Как изменились цены на основные продукты питания, непродовольственные товары и услуги за последний год? Смотрим на данные Волгоградстата, который до середины февраля регулярно публиковал средние цены на продукты, товары и услуги. Однако по итогам статистического наблюдения за последнюю неделю ведомство ограничилось информированием о динамике изменения цен в процентах, без указания средней стоимости товаров.

Еда



Несмотря на складывающееся ощущение, что продукты питания в регионе подорожали значительно, судя по данным Волгоградстата, это не так. По некоторым позициям, наоборот, наблюдалось снижение цен. Например, килограмм сливочного масла в феврале 2025 года стоил 1066 рублей, а в этом феврале – 1049 рублей. Гречка стоила 54,4 рубля за кг, а в 2026 году – 53,1 рубля. Значительно подешевели яйца – со 105 рублей в 2025 году до 78,1 рубля за десяток. Стоимость риса также за год уменьшилась – с 96 до 75,3 рубля за килограмм, а сахара – с 68,8 до 61,8 рубля.



Также подешевели некоторые овощи. Свекла стоила в 2025 году 46 рублей, а в 2026 году – 37 рублей. Лук подешевел с 47 до 40 рублей, картофель – с 58 до 47 рублей. Бананы стали стоить меньше на 4 рубля – со 167 до 163.



Что же подорожало? Заметно выросли в цене мясо, молочная продукция и рыба. Так, говядина подорожала за год на 98 рублей – с 550 до 648 рублей, сосиски – с 426 до 502 рублей. Цена на рыбу поднялась с 206 до 262 рублей. Сыр подорожал с 785 до 837,1 рубля.



Цены на хлеб и булочные изделия выросли с 75,3 до 96,8 рубля за килограмм. Средняя стоимость свежих огурцов увеличилась за год с 270 до 306 рублей, помидоров – с 236 до 242. Яблоки подорожали со 121 до 132 рублей, сметана – с 328 до 354 рублей, вермишель – с 74,4 до 95 рублей.



Товары



За год фактически не изменилась цена на туалетную бумагу. Год назад она стоила 23,76 рубля за рулон, а сейчас – 23,5 рубля. Подорожали мыло (с 62,6 до 65,5 рубля), шампунь – со 191 до 196,8 рубля. В то же время подешевели телевизоры – с 29,5 до 25,8 тысячи рублей. Зубная паста стала стоить дороже на 9 рублей (до 154 рубля), а стиральный порошок подешевел со 190 до 175 рубля.



Сигареты подорожали на 10 рублей (до 205 за пачку), валидол – 59,7 до 62,4 рубля за десять таблеток, а сухие корма для животных – с 311 до 329 рублей.



Также выросла стоимость автомобилей. Средняя цена отечественного автомобиля в этом году составила 1 миллион 521 тысяча рублей, а в феврале прошлого года он стоил 1 миллион 475 тысяч. Авто зарубежного производства подорожало с 2 миллионов 460 тысячи до 2 миллионов 506 тысячи рублей.



Услуги



Проживание в четырех и пятизвездочных гостиницах подорожало за год с 3107 до 3468 рублей. Поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах – с 30,7 до 40,7 рубля. Плата за жилье выросла с 36,8 рубля за квадратный метр до 41,08. Стоимость гикокалории увеличилась с 2588 до 2963 рублей. Плата за водоснабжения (в месяц на человека) составила в этом году 841 рубль (было 739,3 рубля).



Стоимость горячего водоснабжения с человека составляла в прошлом году 1091 рубль, а в этом - 1249 рубля. Услуги по снабжению электроэнергией подорожали с 576 до 659 рубля.



Однако больше всего за год поднялись расценки на стоматологические услуги. Если год назад средняя стоимость пломбы составляла 1557 рублей, то в феврале 2026 года эта услуга подорожала вдвое (до 3260 рублей).







