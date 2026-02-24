Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Зубы на полку? Как изменились цены на продукты и товары в Волгограде за год

Как изменились цены на основные продукты питания, непродовольственные товары и услуги за последний год? Смотрим на данные Волгоградстата, который до середины февраля регулярно публиковал средние цены на продукты, товары и услуги. Однако по итогам статистического наблюдения за последнюю неделю ведомство ограничилось информированием о динамике изменения цен в процентах, без указания средней стоимости товаров.

Еда

Несмотря на складывающееся ощущение, что продукты питания в регионе подорожали значительно, судя по данным Волгоградстата, это не так.  По некоторым позициям, наоборот, наблюдалось снижение цен. Например, килограмм сливочного масла в феврале 2025 года стоил 1066 рублей, а в этом феврале – 1049 рублей. Гречка стоила 54,4 рубля за кг, а в 2026 году – 53,1 рубля. Значительно подешевели яйца – со 105 рублей в 2025 году до 78,1 рубля за десяток. Стоимость риса также за год уменьшилась – с 96 до 75,3 рубля за килограмм, а сахара – с 68,8 до 61,8 рубля.

Также подешевели некоторые овощи. Свекла стоила в 2025 году 46 рублей, а в 2026 году – 37 рублей. Лук подешевел с 47 до 40 рублей, картофель – с 58 до 47 рублей. Бананы стали стоить меньше на 4 рубля – со  167 до 163.

Что же подорожало? Заметно выросли в цене мясо, молочная продукция и рыба. Так, говядина подорожала за год на 98  рублей – с 550 до 648 рублей, сосиски – с 426 до 502 рублей. Цена на рыбу поднялась с 206 до 262 рублей. Сыр подорожал с 785 до 837,1 рубля.

Цены на хлеб и булочные изделия выросли с 75,3 до 96,8 рубля за килограмм. Средняя стоимость свежих огурцов увеличилась за год с 270 до 306 рублей, помидоров – с 236 до 242. Яблоки подорожали со 121 до 132 рублей, сметана – с 328 до 354 рублей, вермишель – с 74,4 до 95 рублей.

Товары

За год фактически не изменилась цена на туалетную бумагу. Год назад она стоила 23,76 рубля за рулон, а сейчас – 23,5 рубля. Подорожали мыло (с 62,6 до 65,5 рубля), шампунь – со 191 до 196,8 рубля. В то же время подешевели телевизоры – с 29,5 до 25,8 тысячи рублей. Зубная паста стала стоить дороже на 9 рублей (до 154 рубля), а стиральный порошок подешевел со 190 до 175 рубля.

Сигареты подорожали на 10 рублей (до 205 за пачку),  валидол – 59,7 до 62,4 рубля за десять таблеток, а сухие корма для животных – с 311 до 329 рублей.

Также выросла стоимость автомобилей. Средняя цена отечественного автомобиля в этом году составила 1 миллион 521 тысяча рублей, а в феврале прошлого года он стоил 1 миллион 475 тысяч. Авто зарубежного производства подорожало с 2 миллионов 460 тысячи до 2 миллионов 506 тысячи рублей.

Услуги

Проживание в четырех и пятизвездочных гостиницах подорожало за год с 3107 до 3468 рублей. Поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах  – с 30,7 до 40,7 рубля. Плата за жилье выросла с 36,8 рубля за квадратный метр до 41,08. Стоимость гикокалории увеличилась с 2588 до 2963 рублей. Плата за водоснабжения (в месяц на человека) составила в этом году 841 рубль (было 739,3 рубля).

Стоимость горячего водоснабжения с человека составляла в прошлом году 1091 рубль, а в этом - 1249 рубля. Услуги по снабжению электроэнергией подорожали с 576 до 659 рубля.

Однако больше всего за год поднялись расценки на стоматологические услуги. Если год назад средняя стоимость пломбы составляла 1557 рублей, то в феврале 2026 года эта услуга подорожала вдвое (до 3260 рублей).
 


