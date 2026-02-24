В Дзержинском районе Волгограда суд вынужден был напомнить управляющей организации о своих обязанностях. На подземной парковке элитной многоэтажки на бульваре 30-летия Победы продолжительное время топило подземный паркинг, однако обслуживающая организация не торопилась решать проблемный вопрос. С иском против коммунальщиков обратилась одна из жительниц дома.

- В претензиях, направленных в адрес управляющей компании, истцом указывалось, что периодически происходит течь воды с потолка и швов перекрытий, в результате чего ее машино-место затоплено. Кроме того, с апреля по ноябрь, в период осуществления управляющей компанией полива придомовой территории, происходит протекание перекрытий над парковочным местом истца, имеются многочисленные следы протечек, в связи с чем образуется плесень, - сообщили в пресс-службе суда.

Несмотря на многочисленные обращения, обслуживающая организация не предпринимала полноценных мер, аргументируя это тем, что подземный паркинг к общедомовому имуществу не относится.

Отметим, во время судебного заседания установлено, что обслуживание парковки прописано в договоре управления, заключённом между собственниками и УК. Более того, соответствующие расходы были заложены в оплачиваемый жильцами тариф. Решением суда иск волгоградки был одобрен. Обслуживающую компанию обязали устранить плесень и все следы подтопления парковки.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"