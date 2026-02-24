Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Над регионами России за ночь сбиты 79 украинских БПЛА

В ночь с 23 на 24 февраля ВСУ вновь предприняли попытку поражения гражданской инфраструктуры регионов России. По информации Минобороны, атака была успешно отбита дежурными подразделениями противовоздушной обороны.

- С 23:00 23 февраля до 7:00 24 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчеркнули в военном ведомстве.

Основной удар врага был вновь сконцентрирован на юге страны. Сразу 21 БПЛА ликвидирован в воздушном пространстве Белгородской области, 15 над Краснодарским краем, 11 над Крымом, 5 над Саратовской областью, по одному над Адыгеей, Курской и Ростовской областями. Ещё 15 беспилотников сбиты над Чёрным и 9 над Азовским морями.

Отметим, Волгоградскую область атака миловала, однако в регионе всю ночь действовала беспилотная опасность из-за фиксации дронов в соседних областях. Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.

Фото из архива Минобороны России

