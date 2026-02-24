Над регионами России за ночь сбиты 79 украинских БПЛА





В ночь с 23 на 24 февраля ВСУ вновь предприняли попытку поражения гражданской инфраструктуры регионов России. По информации Минобороны, атака была успешно отбита дежурными подразделениями противовоздушной обороны.

- С 23:00 23 февраля до 7:00 24 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчеркнули в военном ведомстве.

Основной удар врага был вновь сконцентрирован на юге страны. Сразу 21 БПЛА ликвидирован в воздушном пространстве Белгородской области, 15 над Краснодарским краем, 11 над Крымом, 5 над Саратовской областью, по одному над Адыгеей, Курской и Ростовской областями. Ещё 15 беспилотников сбиты над Чёрным и 9 над Азовским морями.

Отметим, Волгоградскую область атака миловала, однако в регионе всю ночь действовала беспилотная опасность из-за фиксации дронов в соседних областях. Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.

Фото из архива Минобороны России