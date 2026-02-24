Волгоградская область опустилась на 49 место рейтинга качества жизни





24 февраля эксперты «РИА Новости» подвели итоги ежегодного исследования качества жизни в регионах. По итогу 2025 года Волгоградская область опустилась во всероссийском рейтинге сразу на 10 пунктов с занимаемого ранее 39-го на 49-е место.

Проанализировав 66 показателей, в числе которых доходы волгоградцев, занятость, безопасность, демографическая обстановка, экологические и климатические условия, здоровье, уровень образования, развитие социнфраструктуры и экономики, состояния малого бизнеса, освоенность территории и транспортная связанность, специалисты отнесли регион к числу немногих субъектов РФ, продемонстрировавших за 12 месяцев лишь символический уровень развития.

Если по итогу 2024 года эксперты давали Волгоградской области 55,5 балла, то по итогу 2025 показатель улучшился лишь до 55,7 балла. В числе субъектов, которым регион дышит в спину, Брянская область с 55,6 балла, а также Кабардино-Балкария – 55,9 балла.

Отметим, лидируют в рейтинге традиционно Москва – 84,4 балла, Санкт-Петербург – 84,2 балла, Московская область – 81,8 балла. В числе абсолютных аутсайдеров Тыва – 31 балл, Ингушетия – 35,9 балла и Еврейская автономная область – 38,9 баллов.

