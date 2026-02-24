Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Волгоградская область опустилась на 49 место рейтинга качества жизни

24.02.2026 08:39
24.02.2026 08:39


24 февраля эксперты «РИА Новости» подвели итоги ежегодного исследования качества жизни в регионах. По итогу 2025 года Волгоградская область опустилась во всероссийском рейтинге сразу на 10 пунктов с занимаемого ранее 39-го на 49-е место.

Проанализировав 66 показателей, в числе которых доходы волгоградцев, занятость, безопасность, демографическая обстановка, экологические и климатические условия, здоровье, уровень образования, развитие социнфраструктуры и экономики, состояния малого бизнеса, освоенность территории и транспортная связанность, специалисты отнесли регион к числу немногих субъектов РФ, продемонстрировавших за 12 месяцев лишь символический уровень развития.

Если по итогу 2024 года эксперты давали Волгоградской области 55,5 балла, то по итогу 2025 показатель улучшился лишь до 55,7 балла. В числе субъектов, которым регион дышит в спину, Брянская область с 55,6 балла, а также Кабардино-Балкария – 55,9 балла.

Отметим, лидируют в рейтинге традиционно Москва – 84,4 балла, Санкт-Петербург – 84,2 балла, Московская область – 81,8 балла. В числе абсолютных аутсайдеров Тыва – 31 балл, Ингушетия – 35,9 балла и Еврейская автономная область – 38,9 баллов.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Общество
24.02.2026 10:33
24.02.2026 10:33
Общество
24.02.2026 10:23
24.02.2026 10:23
Общество
24.02.2026 09:41
24.02.2026 09:41
Общество
24.02.2026 08:39
24.02.2026 08:39
Общество
24.02.2026 08:22
24.02.2026 08:22
Общество
24.02.2026 08:06
24.02.2026 08:06
Общество
24.02.2026 07:42
24.02.2026 07:42
Общество
24.02.2026 07:21
24.02.2026 07:21
Общество
24.02.2026 06:37
24.02.2026 06:37
Общество
24.02.2026 06:09
24.02.2026 06:09
Общество
23.02.2026 21:35
23.02.2026 21:35
Общество
23.02.2026 20:33
23.02.2026 20:33
Общество
23.02.2026 19:58
23.02.2026 19:58
Общество
23.02.2026 19:17
23.02.2026 19:17
Общество
23.02.2026 17:55
23.02.2026 17:55
10:33
В Волгограде суд обязал УК очистить от плесени парковку элитной высоткиСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде завершилась реконструкция четырех КНССмотреть фотографии
10:05
Алексей Трубицын – победитель в метании копья на всероссийских соревнованиях в СочиСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области неделя начнётся с 19-градусного температурного перепадаСмотреть фотографии
08:50
Волгоградстат: грузоперевозки в 2025 году выросли на 7,3%Смотреть фотографии
08:39
Зубы на полку? Как изменились цены на продукты и товары в Волгограде за годСмотреть фотографии
08:39
Волгоградская область опустилась на 49 место рейтинга качества жизниСмотреть фотографии
08:22
Волгоградцы стали меньше летать из-за задержек авиарейсовСмотреть фотографии
07:42
Над регионами России за ночь сбиты 79 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:21
Под Волгоградом московский подрядчик сорвал капремонт стадиона за 177 млн рублейСмотреть фотографии
06:37
Волгоградцам разрешат прописку в апартаментахСмотреть фотографии
06:09
В Волгоградской области отменена шестичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
22:02
Определился первый финалист турнира «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
21:52
Инфляция в Волгоградской области в январе ускорилась до 1,7%Смотреть фотографии
21:35
В Волгограде 23 февраля прогремел артиллерийский салютСмотреть фотографииCмотреть видео
21:16
«Динамо-Синара» не удержало преимущество в матче с «Ладой»Смотреть фотографии
20:33
Боец «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Туапсе» погиб на СВОСмотреть фотографии
19:58
В супермаркете Волгограда нашли завтрашний хлебСмотреть фотографии
19:17
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Евгением БаталовымСмотреть фотографии
18:40
Страшный пожар под Волгоградом унес жизнь 82-летнего пенсионераСмотреть фотографии
17:55
«Важно, чтобы было ради кого просыпаться по утрам»: потерявший зрение участник СВО – о том, как вернулся к жизни и занялся музыкойСмотреть фотографии
17:32
В Волгоградской области в пожаре погибла 74-летняя женщинаСмотреть фотографии
16:51
Мемориальный парк на Мамаевом кургане в Волгограде ждет новый виток благоустройстваСмотреть фотографии
16:11
Фотограф снял гигантские льдины на Волге у белоснежного ВолгоградаСмотреть фотографии
15:25
«Следы пропали»: в Камышине третью неделю ищут 26-летнюю девушкуСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде выстрелили из пушек в честь защитников ОтечестваСмотреть фотографииCмотреть видео
14:01
Две медали Ивана Моргуна на втором этапе Кубка России по плаваниюСмотреть фотографии
13:20
Росгидромет спрогнозировал весенний паводок на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:47
Волгоградцы 23 февраля пережили короткую магнитную бурюСмотреть фотографии
12:22
Под Волгоградом молодого педагога задержали с наркотикамиСмотреть фотографии
 