Волгоградский гандбол вновь на виду: левая крайняя команды «Динамо‑Синара» Валентина Минченко и линейная команды «Динамо‑Синара‑2» Дарья Смирнова получили вызов в молодёжную сборную России. Спортсменки присоединятся к учебно‑тренировочному сбору (УТС), который стартует 2 марта на базе в Новогорске (Московская область).
УТС продлится 5 дней и станет важным этапом в подготовке резерва национальной команды. Тренерский штаб вживую посмотрит на перспективных игроков, оценит их форму, игровые качества и психологическую устойчивость.
Ключевым событием программы станет гала‑матч с участием звёзд российского гандбола. Игра посвящена десятилетию победы женской сборной России на Олимпийских играх в Рио‑де‑Жанейро (2016 год) – знаковому событию, которое до сих пор вдохновляет новое поколение спортсменок. По итогам сбора тренерский штаб примет решение, кто войдёт в окончательный состав на ближайшие официальные матчи или турниры.
Тренерский штаб во главе с Ольгой Акопян сформировал расширенный список игроков. В него вошли перспективные гандболистки из ведущих клубов страны:
Вратари:
Дарья Гаврилова («Луч»);
Александра Кончева («Лада‑2»);
Анастасия Ясницкая («Ростов‑Дон»).
Левые крайние:
Алёна Баландина («Ростов‑Дон»);
Алёна Игнатенко («Кубань»);
Валентина Минченко («Динамо‑Синара»).
Правые крайние:
Валерия Бабина («Ростов‑Дон‑2‑УОР»);
Таисия Дорошенко («Кубань»);
Ева Захаренко («Черноморочка»).
Линейные:
Юлия Луганцева («Ростов‑Дон‑2‑УОР»);
Александра Промысленко («Кубань»);
Дарья А. Смирнова («Динамо‑Синара‑2»).
Правые полусредние:
Юлия Зюрина («Луч»);
Дарья Хорунжая («Ростов‑Дон‑2‑УОР»);
Полина Филина («Лада»);
Мария Шмонина («Лада»).
Левые полусредние:
Дарья Ерёмина («Лада»);
Софья Пивень («АГУ‑Адыиф»);
Дарья П. Смирнова (ЦСКА‑МССУОР № 2).
Разыгрывающие:
Алёна Германова («Луч»);
Виола Тулина («Ростов‑Дон‑2‑УОР»).
Тренерский штаб:
главный тренер – Ольга Акопян;
тренер – Роман Ляшенко;
тренер вратарей – Светлана Андрюшина.
Вызов в молодёжную сборную – не просто формальность, а серьёзное достижение для спортсменок и их клуба. Для Валентины Минченко, выступающей за основной состав «Динамо‑Синары», это шанс заявить о себе на уровне национальной команды и возможность закрепиться в её составе в будущем. Для Дарьи Смирновой, представляющей вторую команду клуба, попадание в сборную – мощный стимул для роста. Дарья получает возможность показать, что она готова к более серьёзным вызовам, в том числе к переходу в основной состав.
Для «Динамо‑Синары» два вызова в сборную – показатель эффективной работы системы подготовки резерва. Клуб не только добивается результатов с основным составом, но и успешно развивает молодых игроков, вкладываясь в будущее российского гандбола.
Александр Веселовский
Фото: Федерация гандбола России