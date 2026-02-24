



Волгоградский гандбол вновь на виду: левая крайняя команды «Динамо‑Синара» Валентина Минченко и линейная команды «Динамо‑Синара‑2» Дарья Смирнова получили вызов в молодёжную сборную России. Спортсменки присоединятся к учебно‑тренировочному сбору (УТС), который стартует 2 марта на базе в Новогорске (Московская область).

УТС продлится 5 дней и станет важным этапом в подготовке резерва национальной команды. Тренерский штаб вживую посмотрит на перспективных игроков, оценит их форму, игровые качества и психологическую устойчивость.

Ключевым событием программы станет гала‑матч с участием звёзд российского гандбола. Игра посвящена десятилетию победы женской сборной России на Олимпийских играх в Рио‑де‑Жанейро (2016 год) – знаковому событию, которое до сих пор вдохновляет новое поколение спортсменок. По итогам сбора тренерский штаб примет решение, кто войдёт в окончательный состав на ближайшие официальные матчи или турниры.

Тренерский штаб во главе с Ольгой Акопян сформировал расширенный список игроков. В него вошли перспективные гандболистки из ведущих клубов страны:

Вратари:

Дарья Гаврилова («Луч»);

Александра Кончева («Лада‑2»);

Анастасия Ясницкая («Ростов‑Дон»).

Левые крайние:

Алёна Баландина («Ростов‑Дон»);

Алёна Игнатенко («Кубань»);

Валентина Минченко («Динамо‑Синара»).

Правые крайние:

Валерия Бабина («Ростов‑Дон‑2‑УОР»);

Таисия Дорошенко («Кубань»);

Ева Захаренко («Черноморочка»).

Линейные:

Юлия Луганцева («Ростов‑Дон‑2‑УОР»);

Александра Промысленко («Кубань»);

Дарья А. Смирнова («Динамо‑Синара‑2»).

Правые полусредние:

Юлия Зюрина («Луч»);

Дарья Хорунжая («Ростов‑Дон‑2‑УОР»);

Полина Филина («Лада»);

Мария Шмонина («Лада»).

Левые полусредние:

Дарья Ерёмина («Лада»);

Софья Пивень («АГУ‑Адыиф»);

Дарья П. Смирнова (ЦСКА‑МССУОР № 2).

Разыгрывающие:

Алёна Германова («Луч»);

Виола Тулина («Ростов‑Дон‑2‑УОР»).

Тренерский штаб:

главный тренер – Ольга Акопян;

тренер – Роман Ляшенко;

тренер вратарей – Светлана Андрюшина.

Вызов в молодёжную сборную – не просто формальность, а серьёзное достижение для спортсменок и их клуба. Для Валентины Минченко, выступающей за основной состав «Динамо‑Синары», это шанс заявить о себе на уровне национальной команды и возможность закрепиться в её составе в будущем. Для Дарьи Смирновой, представляющей вторую команду клуба, попадание в сборную – мощный стимул для роста. Дарья получает возможность показать, что она готова к более серьёзным вызовам, в том числе к переходу в основной состав.

Для «Динамо‑Синары» два вызова в сборную – показатель эффективной работы системы подготовки резерва. Клуб не только добивается результатов с основным составом, но и успешно развивает молодых игроков, вкладываясь в будущее российского гандбола.

Александр Веселовский

Фото: Федерация гандбола России