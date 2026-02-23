Главное

Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
«Динамо-Синара» не удержало преимущество в матче с «Ладой»

Спорт 23.02.2026 21:16

Противостояние в рамках 21‑го тура предварительного этапа чемпионата женской гандбольной Суперлиги обещало стать настоящим испытанием для обеих команд и подарить болельщикам захватывающую игру.
 
Во-первых, «Лада» ведёт борьбу с «Черноморочкой» и «Астраханочкой» за третье место в регулярном чемпионате, что делало победу для тольяттинской команды крайне важной. Для «Динамо-Синары», занимающей седьмую строчку, турнирные перспективы были менее амбициозными, но принципиальное соперничество с «Ладой» само по себе служило дополнительным стимулом.
Во-вторых, из восьми предыдущих встреч команд в чемпионате России четыре завершились вничью. При этом последняя победа волгоградок над «Ладой» в Суперлиге была почти 9 лет назад. Это создавало дополнительное давление на команду гостей – им хотелось прервать безвыигрышную серию.

Начало первого тайма обилием голов не радовало, но постепенно «Лада» набрала обороты и к 12-й минуте повела в счёте 6:2, а Екатерина Терлецкая успела забить три мяча. Однако командными усилиями бело-голубые выровняли игру. На 21-й минуте волгоградки догнали хозяек площадки – 7:7, а в заключительные десять минут смогли обозначить своё преимущество. На перерыв команды ушли при счёте 13:12 в пользу «Динамо».   

Трудно сказать, какие слова нашли тренеры «Лады» для своих подопечных, но во втором отрезке встречи тольяттинки резко активизировались. Они даже не обращали внимания на прекрасную игру вратарей «Динамо» и просто продолжали забивать, методично наращивая преимущество. У волгоградок, в свою очередь, перестало что‑либо получаться в атаке – во втором тайме команда смогла забить лишь шесть мячей. В итоге уже ничто не могло повлиять на исход матча. «Лада» постепенно отрывалась в счёте, а игра превратилась в настоящий бенефис Екатерины Терлецкой, забившей 11 мячей. После финального свистка автозаводчанки отпраздновали крупную победу со счётом 26:19.

Вратарь бело-голубых Людмила Баскакова назвала причины поражения:
– Начало второго тайма мы провалили, допустили много ошибок. Игровая дисциплина дала сбой, в каждом компоненте игры мы не доработали, в итоге – счёт на табло.

Тренер «Лады» Владимир Полетаев отметил:
– После неудачного первого тайма мы скорректировали прессинг. Стали чаще встречать соперника на чужой половине, что привело к потерям «Динамо» и быстрым контратакам.

Заключительный поединок предварительного этапа чемпионата Суперлиги волгоградки проведут у себя дома 28 февраля. Для «Динамо» матч с «Астраханочкой» станет своеобразным экзаменом перед играми плей-офф.

 «Лада» (Тольятти) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 26:19 (12:13).
21 февраля. Тольятти. Универсальный спортивный комплекс «Олимп». Судьи: Судьи: Иван Власов (Красноармейск), Никита Чуркин (Краснодар).
«Лада»: Кунцевич – Терлецкая (11), Матюхина (5), Рахмаева (2), Еремина (2), Жилинскайте (2), Филина (1) - Семина, Осипова (1), Беспалова (1), Кожокарь (1), Милова, Островская, Семайкина, Мишурина, Шмонина
«Динамо-Синара»: Баскакова (1) – Кириллова (4), Сисенова (4), Минченко (4), Загороднева (2), Чуракова (1), Скивко (1) – Дувакина, Алексеева (1), Федорова (1), Черненко, Белолипецкая, Дворцевая, Кириченко, Гафонова, Климова.
 
Штрафное время: 12 – 6.
7-метровые: 7/1 – 9/4.
Потери: 9 – 16.

Александр Веселовский
Фото: ГК «Лада


22:02
Определился первый финалист турнира «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
21:52
Инфляция в Волгоградской области в январе ускорилась до 1,7%Смотреть фотографии
21:35
В Волгограде 23 февраля прогремел артиллерийский салютСмотреть фотографииCмотреть видео
21:16
«Динамо-Синара» не удержало преимущество в матче с «Ладой»Смотреть фотографии
20:33
Боец «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Туапсе» погиб на СВОСмотреть фотографии
19:58
В супермаркете Волгограда нашли завтрашний хлебСмотреть фотографии
19:17
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Евгением БаталовымСмотреть фотографии
18:40
Страшный пожар под Волгоградом унес жизнь 82-летнего пенсионераСмотреть фотографии
17:55
«Важно, чтобы было ради кого просыпаться по утрам»: потерявший зрение участник СВО – о том, как вернулся к жизни и занялся музыкойСмотреть фотографии
17:32
В Волгоградской области в пожаре погибла 74-летняя женщинаСмотреть фотографии
16:51
Мемориальный парк на Мамаевом кургане в Волгограде ждет новый виток благоустройстваСмотреть фотографии
16:11
Фотограф снял гигантские льдины на Волге у белоснежного ВолгоградаСмотреть фотографии
15:25
«Следы пропали»: в Камышине третью неделю ищут 26-летнюю девушкуСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде выстрелили из пушек в честь защитников ОтечестваСмотреть фотографииCмотреть видео
14:01
Две медали Ивана Моргуна на втором этапе Кубка России по плаваниюСмотреть фотографии
13:20
Росгидромет спрогнозировал весенний паводок на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:47
Волгоградцы 23 февраля пережили короткую магнитную бурюСмотреть фотографии
12:22
Под Волгоградом молодого педагога задержали с наркотикамиСмотреть фотографии
12:18
«Тужили по сытной и богатой неделе Масленицы»: волгоградка вспомнила старинный рецепт для начала Великого ПостаСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салютСмотреть фотографии
11:37
«Окна лучше пока не открывать»: жители двух городов Волгоградской области проснулись от ночной «химатаки»Смотреть фотографии
11:11
«Сначала никто не надеялся на чудо»: поисковый отряд прокуратуры вернул имя погибшему защитнику СталинградаСмотреть фотографии
10:52
Андрей Бочаров в День защитника Отечества возложил цветы на Аллее ГероевСмотреть фотографии
10:34
«Спартак‑Волгоград» не устоял перед чемпиономСмотреть фотографии
10:26
В Волжском пожилой автомобилист протаранил световую опоруСмотреть фотографии
10:06
Поздравления – надёжным и мужественным работникам ВолгаКалияСмотреть фотографии
09:59
«Воспринимает как досадное недоразумение»: волгоградский генерал Иван Попов готовится оспорить обвинительный приговорСмотреть фотографии
09:35
Виртуальный бокс и танковое сражение: как Волгоград отметит День защитника ОтечестваСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде утвердили отставку судьи, ведущего процесс Ивана ГеляСмотреть фотографии
08:31
«Лучше думать о Боге сидя, чем стоя – о ногах»: священник из Волжского назвал главные ошибки во время Великого ПостаСмотреть фотографии
 