«Динамо-Синара» не удержало преимущество в матче с «Ладой»





Противостояние в рамках 21‑го тура предварительного этапа чемпионата женской гандбольной Суперлиги обещало стать настоящим испытанием для обеих команд и подарить болельщикам захватывающую игру.

Во-первых, «Лада» ведёт борьбу с «Черноморочкой» и «Астраханочкой» за третье место в регулярном чемпионате, что делало победу для тольяттинской команды крайне важной. Для «Динамо-Синары», занимающей седьмую строчку, турнирные перспективы были менее амбициозными, но принципиальное соперничество с «Ладой» само по себе служило дополнительным стимулом.Во-вторых, из восьми предыдущих встреч команд в чемпионате России четыре завершились вничью. При этом последняя победа волгоградок над «Ладой» в Суперлиге была почти 9 лет назад. Это создавало дополнительное давление на команду гостей – им хотелось прервать безвыигрышную серию.Начало первого тайма обилием голов не радовало, но постепенно «Лада» набрала обороты и к 12-й минуте повела в счёте 6:2, а Екатерина Терлецкая успела забить три мяча. Однако командными усилиями бело-голубые выровняли игру. На 21-й минуте волгоградки догнали хозяек площадки – 7:7, а в заключительные десять минут смогли обозначить своё преимущество. На перерыв команды ушли при счёте 13:12 в пользу «Динамо».Трудно сказать, какие слова нашли тренеры «Лады» для своих подопечных, но во втором отрезке встречи тольяттинки резко активизировались. Они даже не обращали внимания на прекрасную игру вратарей «Динамо» и просто продолжали забивать, методично наращивая преимущество. У волгоградок, в свою очередь, перестало что‑либо получаться в атаке – во втором тайме команда смогла забить лишь шесть мячей. В итоге уже ничто не могло повлиять на исход матча. «Лада» постепенно отрывалась в счёте, а игра превратилась в настоящий бенефис Екатерины Терлецкой, забившей 11 мячей. После финального свистка автозаводчанки отпраздновали крупную победу со счётом 26:19.Вратарь бело-голубых Людмила Баскакова назвала причины поражения:– Начало второго тайма мы провалили, допустили много ошибок. Игровая дисциплина дала сбой, в каждом компоненте игры мы не доработали, в итоге – счёт на табло.Тренер «Лады» Владимир Полетаев отметил:– После неудачного первого тайма мы скорректировали прессинг. Стали чаще встречать соперника на чужой половине, что привело к потерям «Динамо» и быстрым контратакам.Заключительный поединок предварительного этапа чемпионата Суперлиги волгоградки проведут у себя дома 28 февраля. Для «Динамо» матч с «Астраханочкой» станет своеобразным экзаменом перед играми плей-офф.«Лада» (Тольятти) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 26:19 (12:13).21 февраля. Тольятти. Универсальный спортивный комплекс «Олимп». Судьи: Судьи: Иван Власов (Красноармейск), Никита Чуркин (Краснодар).«Лада»: Кунцевич – Терлецкая (11), Матюхина (5), Рахмаева (2), Еремина (2), Жилинскайте (2), Филина (1) - Семина, Осипова (1), Беспалова (1), Кожокарь (1), Милова, Островская, Семайкина, Мишурина, Шмонина«Динамо-Синара»: Баскакова (1) – Кириллова (4), Сисенова (4), Минченко (4), Загороднева (2), Чуракова (1), Скивко (1) – Дувакина, Алексеева (1), Федорова (1), Черненко, Белолипецкая, Дворцевая, Кириченко, Гафонова, Климова.Штрафное время: 12 – 6.7-метровые: 7/1 – 9/4.Потери: 9 – 16.