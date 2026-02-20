Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
В Волгоградской области простятся с 44-летним снайпером-разведчиком

20.02.2026 09:23
20.02.2026 09:23


Сегодня, 20 февраля, в Новоаннинском районе Волгоградской области пройдет церемония прощания с 44-летним местным жителем. Юрия Галкина похоронят в поселке АМО, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Авангард».

Родился Юрий Галкин  в поселке АМО, там же  же и окончил среднюю школу на отлично. Получил высшее образование на экономическом факультете ВГСА. Работал в разных сферах: менеджером, экономистом на строительных предприятиях.

12 марта 2025 года мужчина подписал контракт с Минобороны. Служил в 123 бригаде снайпером-разведчиком. По воспоминания сослуживцев, у Юрия было доброе сердце. В блиндаже на линии боевого соприкосновения приютил израненных войной животных - хаски и кошку с котятами, делился с ними своим пайком.

Юрий  погиб в бою 22 мая 2025 года. Дома его ждали сестра и мама.

Коллаж V102.RU

