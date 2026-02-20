В Волгоградской области простятся с 44-летним снайпером-разведчиком





Сегодня, 20 февраля, в Новоаннинском районе Волгоградской области пройдет церемония прощания с 44-летним местным жителем. Юрия Галкина похоронят в поселке АМО, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Авангард».

Родился Юрий Галкин в поселке АМО, там же же и окончил среднюю школу на отлично. Получил высшее образование на экономическом факультете ВГСА. Работал в разных сферах: менеджером, экономистом на строительных предприятиях.



12 марта 2025 года мужчина подписал контракт с Минобороны. Служил в 123 бригаде снайпером-разведчиком. По воспоминания сослуживцев, у Юрия было доброе сердце. В блиндаже на линии боевого соприкосновения приютил израненных войной животных - хаски и кошку с котятами, делился с ними своим пайком.



Юрий погиб в бою 22 мая 2025 года. Дома его ждали сестра и мама.



Коллаж V102.RU



