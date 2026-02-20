Под Волгоградом в ЛПХ произвели странный творог

В Калачевском районе Волгоградской области зафиксировано нарушение в обороте молочной продукции. По данным межрегионального управления Россельхознадзора, нестыковки при оформлении электронных ветеринарных документов были выявлены на площадке личного подсобного хозяйства в Калачевском районе. Ветеринарным специалистом на площадке хозяйствующего субъекта оформлен эВСД на творог без указания процента жира и белка в молочке.