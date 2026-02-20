В центре Волгограда заменят 900 метров изношенных сетей водоснабжения





В Центральном районе Волгограда «Концессии водоснабжения» начали работы по замене участков канализационного коллектора и водовода у домов по улицам Краснознаменской, Советской и проспекту Ленина. Как рассказали в компании, специалисты заменят более 900 метров сетей водоснабжения и водоотведения, а также проложат 40 метров труб до четырех жилых домов.

В организации отметили, что работы пройдут без ограничения ресурса жильцам многоквартирных домов. Специально для этого рабочие сначала смонтируют новые трубы, а уже потом подключат потребителей к новому участку, отключив подачу ХВС на короткое время. И уже после этого демонтируют старые трубы.





- Из-за постоянных перепадов температур и изношенности труб - из камеры сильно парило. Чтобы подобраться к сетям и откачать воду из котлована, мы установили временные вентиляционные отдушины. Теперь приступаем к монтажу новых труб, - рассказал генеральный директор подрядной организации Юрий Кузнецов.

Для водовода и водоотведения устанавливаются специальные трубы из полиэтилена и пластика, которые отличаются своей безопасностью, долговечностью и надежностью.

В первой половине марта обновленные участки трубопроводов уже подключат к сетям. Это улучшит качество водоснабжения и работы системы водоотведения более чем для 1200 жителей района. В теплое время года здесь также планируются работы по замене сетей ГВС и отопления.