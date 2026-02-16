Волгоградец Кирилл Киватцев достойно выступил на теннисном турнире

В Монастире (Тунис) прошел мужской теннисный турнир серии «Фьючерс» с призовым фондом 15 тысяч долларов. Здесь в одиночном и парном разрядах выступил 28-летний волгоградский теннисист Кирилл Киватцев (583-е место рейтинга АТР).

В одиночке волгоградец нанес поражение Самиру Хамзе Регуигу (831) из Алжира – 3:6, 6:4, 7:5. А в 1/8 финала уступил 25-летнему представителю Германии Марлону Ванкану (740) – 4:6, 2:6.

В парном разряде вместе с Киватцевым играл 38-летний белорус Сергей Бетов. В 1/8 финала ими были биты Элиаким Кулибали (Кот-д'Ивуар) / Давид Жан-Грандино (Франция) – 6:4, 7:5. В четвертьфинале турнира не устояли москвич Алексей Алещев, и словак Марек Семян – 6:1, 6:1.

В полуфинале был сыгран красивый матч, который продлился 1 час и 43 минуты! В соперниках – французский дуэт Лиам Бранже / Лео Дефландре. «Бойня» завершилась трудной победой французов – 4:6, 7:5 (7:5), 10:8.

– Мне понравился турнир, и даже собой относительно доволен, – прокомментировал специально для V102.RU Кирилл Киватцев. – Конечно, несколько жаль, что не продвинулся дальше. В день поражения в одиночном разряде у меня реально ничего не получалось. И соперник играл хорошо, и я не смог найти выходов из ситуаций. А в паре у нас были все шансы выйти в финал, но в теннисе часто бывает, что очки зарабатывают не те, кто вроде бы больше достоин. Иногда удача переходит на сторону соперника.

Текст: Александр Веселовский

Фото: из личного архива Кирилла Киватцева