Волгоград на пьедестале – бронза первенства России





15 февраля 2026 года в Тольятти завершился финальный этап первенства России по гандболу среди девушек не старше 2009 года рождения. В турнире участвовали девять команд, которые изначально были разделены на две подгруппы. Далее победитель определялся по олимпийской системе.

Заняв в своей подгруппе первое место, в полуфинале волгоградская команда уступила девушкам из Самарской области.

Волгоградская область – Самарская область – 17:23.

В матче за третье место волжанки переиграли краснодарских спортсменок.

Волгоградская область – Краснодарский край – 26:21.

Чемпионками стали столичные гандболистки, обыгравшие в финале волгоградских обидчиц.

Самарская область – Москва – 23:28.

В личных номинациях лучшими на своих позициях признаны:

– Куприянова Екатерина (линейная)

– Ахмедова Диана (левый край)

С командой работали тренеры: Елена Супрун и Анна Сидоричева.

Текст: Александр Веселовский