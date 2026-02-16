Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

Федеральные новости

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Спорт

Волгоград на пьедестале – бронза первенства России

Спорт 16.02.2026 09:37
0
16.02.2026 09:37


15 февраля 2026 года в Тольятти завершился финальный этап первенства России по гандболу среди девушек не старше 2009 года рождения. В турнире участвовали девять команд, которые изначально были разделены на две подгруппы. Далее победитель определялся по олимпийской системе.

Заняв в своей подгруппе первое место, в полуфинале волгоградская команда уступила девушкам из Самарской области.

Волгоградская область – Самарская область – 17:23.

В матче за третье место волжанки переиграли краснодарских спортсменок.

Волгоградская область – Краснодарский край – 26:21.

Чемпионками стали столичные гандболистки, обыгравшие в финале волгоградских обидчиц.

Самарская область – Москва – 23:28.

В личных номинациях лучшими на своих позициях признаны:

– Куприянова Екатерина (линейная)

– Ахмедова Диана (левый край)

С командой работали тренеры: Елена Супрун и Анна Сидоричева.

Текст: Александр Веселовский

Лента новостей

10:46
В Волгограде и области 18 пар не побоялись заключить брак в «чёрную пятницу»Смотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом отлетевшее колесо КАМАЗа пробило TankСмотреть фотографии
10:05
«Вычерпывали всю ночь»: в Калаче-на-Дону из-за резкого потепления снова затопило домаСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом передали на СВО конфискованные у лихача «Жигули»Смотреть фотографии
09:37
Волгоград на пьедестале – бронза первенства РоссииСмотреть фотографии
09:25
Отправка писем с 1 марта станет дороже для волгоградцевСмотреть фотографии
09:12
В аэропорту Волгограда из-за тумана задерживаются пять московских авиарейсовСмотреть фотографии
08:54
Индексация пенсий волгоградцев активизировала мошенниковСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде и области с 1 марта за БПЛА начнут следить в режиме онлайнСмотреть фотографии
08:20
Волгоградцы в 2025 году потратили на еду 328,9 млрд рублейСмотреть фотографии
08:03
Волгоградец Кирилл Киватцев достойно выступил на теннисном турниреСмотреть фотографии
07:35
В Волгоградской области на месяц запретят движение фур по региональным дорогамСмотреть фотографии
06:51
В Волгоградской области неделя начнётся со шквалистого ветра, гололёда и туманаСмотреть фотографии
06:11
Волгоградцы смогут подтверждать льготный проезд с помощью «Цифрового ID» в MAXСмотреть фотографии
21:28
Погоня, стрельба и много мата: разборки у бизнес-центра в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:54
Лучших врачей по итогам конкурса назовут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:08
Бастрыкин затребовал отчет о расследовании нападения собак на волгоградкуСмотреть фотографии
17:31
«Без отца остались двое мальчишек»: в Волгограде похоронили погибшего в Таиланде туристаСмотреть фотографии
17:00
Грузовик с продуктами насмерть задавил пешехода в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:22
Лунный Новый год в Волгограде не будут отмечать досрочно из-за погодыСмотреть фотографии
16:02
В Волгоградской области запуганная женщина отдала мошенникам 13 миллионовСмотреть фотографии
15:18
«Бил руками и ногами»: в Михайловке «герою» видео с избиением женщины грозит колонияСмотреть фотографии
15:01
«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нееСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Врач предостерегла волгоградцев от обжорства на МасленицуСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде извлеченный из забитой канализации предмет шокировал коммунальщиковСмотреть фотографии
12:32
«Они исполнили свой долг»: в Волгограде почтили память героев Афганской войныСмотреть фотографии
11:05
Потепление до +12 грядет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
«Вылетел на встречку»: момент жесткой аварии у «Волгоград Арены» попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Минобороны: БПЛА ВСУ уничтожены над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
09:45
В Камышине госнаграды передали семьям погибших в зоне СВО бойцовСмотреть фотографии
 