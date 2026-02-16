Волгоград на пьедестале – бронза первенства России

15 февраля 2026 года в Тольятти завершился финальный этап первенства России по гандболу среди девушек не старше 2009 года рождения. В турнире участвовали девять команд, которые изначально были разделены на две подгруппы. Далее победитель определялся по олимпийской системе.
Заняв в своей подгруппе первое место, в полуфинале волгоградская команда уступила девушкам из Самарской области.
Волгоградская область – Самарская область – 17:23.
В матче за третье место волжанки переиграли краснодарских спортсменок.
Волгоградская область – Краснодарский край – 26:21.
Чемпионками стали столичные гандболистки, обыгравшие в финале волгоградских обидчиц.
Самарская область – Москва – 23:28.
В личных номинациях лучшими на своих позициях признаны:
– Куприянова Екатерина (линейная)
– Ахмедова Диана (левый край)
С командой работали тренеры: Елена Супрун и Анна Сидоричева.
Текст: Александр Веселовский