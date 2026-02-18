Главное

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Спорт 18.02.2026 21:21
0
18.02.2026 21:21


В рамках шестнадцатого тура Евразийской ватерпольной лиги (ЕВЛ) состоялся матч между женскими командами «КИНЕФ‑2» и «Спартак‑Волгоград». Противостояния этих коллективов с недавнего времени отличаются высокой интенсивностью и непредсказуемостью – история очных встреч подтверждает, что соперники неизменно демонстрируют упорную борьбу. Последние два матча между командами прошли в жёсткой борьбе и завершились победой «Спартака» с минимальной разницей в счёте: 14:13 и 14:12.

Эти результаты наглядно демонстрируют, что встречи оппонентов редко бывают односторонними – исход зачастую решается в заключительные минуты игры.

Первый матч волжанки начали бодро, Вероника Громова в течение четырёх минут первого периода оформила хет-трик, после чего команда продолжила наращивать преимущество. К концу первой половины игры дубль сделала Наталия Бронникова и к большому перерыву «Спартак» уверенно вёл со счётом 7:3. 

В начале третьего периода волгоградки увеличили отрыв. К Веронике Громовой присоединилась Анастасия Федотова, тоже забившая три мяча. По ходу третьей четверти спартаковки увеличили отрыв до пяти мячей и «встали на якорь». Во второй половине матча, со счёта 10:5 красно-белые получают четыре безответных мяча! Снова валидольная концовка, игра мяч в мяч, а окончательный счёт установила Анна Сидорок 12:10 в пользу гостей.

Анастасия Федотова прокомментировала ход игры:

- Не хватило глубины состава. К сожалению, не в каждой игре молодёжь реализует свой потенциал. Ждём роста от наших молодых игроков. Хочется, чтобы они набирались мастерства побыстрее и менее болезненно для команды.

«КИНЕФ 2» (Кириши) – «Спартак-Волгоград» – 10:12 (2:4, 1:3, 5:3, 2:2).

17 февраля. Кириши. Бассейн ЦВС «КИНЕФ».

Судьи: Владимир Голиков (Москва), Даниил Миронов (Томск).

«КИНЕФ 2»: Игуменова – Болтова, Гирилович, Руцкая (1), Васильева, Савченко, Еремина (2) – Егорова (3), Поспехова, Карпенкова (4), Ступчая, Рассказова.

«Спартак-Волгоград»: Юссеф – Громова (3), Федотова (3), Бронникова (2), Кириленко, Сидорок (2), Сабурова (1) – Воронкова (1), Суханова, Капитонова, Кожевникова, Стерликова, Зеленова, Павлова.

Выигранные спринты: 3 – 1.

Голы / 5-метровые: 2/2 – 0/0.

Удаления: 4 – 4.

Конечно же во втором матче хозяйка бассейна жаждали реванша, но эти мечты оказались несостоятельными. Команды начали игру осторожно с акцентом на оборону, и если в первой четверти киришские ватерполистки навязали борьбу, то во втором периоде «Спартак» владел преимуществом и единственное, чем запомнились киришанки, так это голом вратаря. Виктория Рассказова уплыла в атаку и на последней секунде второго периода бросила со второй линии, мяч вместе с сиреной заплыл в ворота.

Во второй половине матча волгоградки наращивали своё преимущество. Команда хорошо играла в обороне, при необходимости увеличивала темп и удерживала комфортный счёт. Одна Бронникова могла забивать пяток мячей. В этом матче волжанки показали, что запас прочности есть, и они готовы к игре с более серьёзным соперником.

«КИНЕФ 2» (Кириши) – «Спартак-Волгоград» – 7:12 (2:2, 1:3, 2:3, 2:4).

17 февраля. Кириши. Бассейн ЦВС «КИНЕФ».

Судьи: Владимир Голиков (Москва), Даниил Миронов (Томск).

«КИНЕФ 2»: Рассказова (1) – Гирилович, Савченко (1), Еремина (1) Егорова, Ступчая (1), Карпенкова (3), – Руцкая, Васильева, Болтова, Поспехова, Игуменова.

«Спартак-Волгоград»: Павлова – Громова, Федотова (3), Бронникова (1), Кириленко (1), Сидорок (2), Сабурова (1) – Воронкова (1), Суханова (1), Капитонова, Кожевникова (1), Стерликова(1), Зеленова, Юссеф.

Выигранные спринты: 3 – 1.

Голы / 5-метровые: 0/0 – 2/2.

Удаления: 3 – 2.

Вероника Громова поделилась впечатлениями от игры:

- Сегодня сыграли лучше, исправили ошибки, будем тренироваться дальше. Впереди у нас очень серьёзный соперник, приложим все усилия, чтобы сыграть ещё лучше.

После этого тура красно-белые набрали 27 очков, и теперь их ждёт главная команда нефтепереработчиц – «КИНЕФ». Волховянки в турнирной таблице идут с огромным отрывом 79 очков!!! И ведут борьбу за золото чемпионата с «Буревестником». Матчи состоятся 20 и 21 февраля. 

Александр Веселовский

