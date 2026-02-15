«Спартак» выходит на второе место по потерянным очкам

В Волгограде закончились матчи седьмого тура Суперлиги в мужском чемпионате страны по водному поло, где волгоградский «Спартак» в двух матчах переиграл питерскую «Балтику». «Спартаку» необходимо было побеждать, чтобы обойти астраханское «Динамо».

Что касается гостей, то питерские возмутители спокойствия в предыдущем туре преподнесли волгоградцам сюрприз, обыграв идущее на втором месте «Динамо» Астрахань, тем сам открывая путь к серебру волжанам. Поэтому в предстоящем противостоянии специалисты прогнозировали упорную борьбу и возможный неожиданный исход, однако «Спартак» не допустил сенсации.

В первой игре волгоградцы не позволили усомниться в своем преимуществе. В стартовом отрезке команды осторожничали, «Спартак» забил два трудовых мяча, на что «Балтика» ответила одним голом в раздевалку. В итоге период завершился с минимальным преимуществом хозяев – 2:1.

Во втором периоде команды обменялись голами – 2:2, и к большому перерыву общий счёт стал – 4:3 в пользу «Спартака». В первой половине матча игра была равная, команды шли мяч в мяч. Игроки создали много моментов, но слабая реализация не позволила увидеть обилие голов.

Третий отрезок стал ключевым в матче. «Спартак» продемонстрировал уверенную игру в атаке и не позволил сопернику забить ни одного мяча. Благодаря хорошей реализации удалений соперника период завершился со счётом 4:0 в пользу волгоградцев, что позволило им значительно упрочить преимущество – 8:3.

В заключительной четверти «Спартак» продолжил атаковать, забив ещё 4 мяча. «Балтика» сумела отыграть 2 гола, но итоговый результат остался за хозяевами – 12:5.

«Спартак» выиграл благодаря внимательной игре в защите, и хорошей реализации своих моментов.

Именинник и автор четырёх мячей Роман Усов выразил уверенность в том, что второй матч будет значительно сложнее. Соперники внесут коррективы и приложат все силы, чтобы взять реванш.





«Спартак-Волгоград» – «Балтика» – 12:5 (2:1, 2:2, 4:0, 4:2).

13 февраля. Суперлига, 7 тур, матч 1. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Дмитрий Смирнов (Москва).

«Спартак-Волгоград» : Федотов, Еськов (1), Нежинский (1), Усов (4), Шулев (1), Иванков (1), Андрюков (1) – Чуксин, Рудай (1), Сергеев, Носаев, Шайхутдинов (1), Трусов, Жабкин (1).

«Балтика» : Грачёв, Плискевич (2), Махиянов, Житников, Емцев, Денисов, Алхазишвили – Французов, Белянский, Волков, Тазеев, Калтыгин (3), Сергеев, Зубков.

Выигранные спринты : 3 – 1.

Голы / Броски с пенальти: 0/0 – 1/1.

Удаления: 11 – 13.

Так оно и произошло. Команды, как и вчера показали осторожную игру с оглядкой на оборону. Начало второго матча идёт под копирку первого, два мяча забивает «Спартак», гости отвечают одним. Используя частые удаления волгоградцев «Балтика» попыталась уйти в отрыв и сравняла счёт, но волжане остудили порыв забив два мяча – 4:2.

Во втором периоде гости не сбавили темпа. Каждая атака превращалась в ожесточённую схватку за мяч, а на любой гол следовал незамедлительный ответ. В итоге, «Балтика» сумела сократить разрыв в счёте, после чего тренер волжан Владимир Карабутов взял тайм‑аут. Похоже, его наставления возымели действие: вскоре Роман Усов увеличил отрыв – 6:4. А на последних секундах второй восьмиминутки волгоградцы реализовали пятиметровый бросок, подведя черту под первой половиной матча – 7:4.

Хозяева неплохо начали третий период, но потом потеряли свою игру. На гол Шайхутдинова балтийцы ответили тремя безответными голами. Но «Спартак» вернулся в игру, и в упорной борьбе волжане удержали победный счёт. По итогу третьей четверти – 10:8

На первой минуте заключительного периода волгоградцы увеличивают отрыв в счёте, и уже питерцы берут перерыв. Терять гостям нечего, они усиливают натиск, и игра пошла на встречных курсах. Команды стали атаковать быстрее, игра стала зрелищнее. На последней минуте матча голкипер гостей уплыл в атаку и за 28 секунд до конца матча Тимофей Грачёв сокращает счёт до минимума – 14:13. В последней атаке волгоградцы не стали торопить события, а разыгрывали мяч всё отведенное на атаку время. Итоговая победа волгоградцев – 14:13.

В сегодняшнем матче борьба была более упорная. Обе команды жаждали победы, бились до последней секунды. Волгоградцы улучшили реализацию большинства и за счёт этого смогли одержать трудную победу.

Восьмой тур чемпионата России по водному поло «Спартак» проведёт на выезде с лидером чемпионата казанским «Синтезом». Матчи состоятся в Казани 19 и 20 февраля.

«Спартак-Волгоград» – «Балтика» – 14:13 (4:2, 3:2, 3:4, 4:5).

14 февраля. Суперлига, 7 тур, матч 2. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».

Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Дмитрий Смирнов (Москва).

«Спартак-Волгоград» : Федотов, Еськов, Нежинский (2), Усов (2), Шулев, Иванков, Андрюков (2) – Рудай (2), Шейкин (2), Носаев, Шайхутдинов (3), Трусов, Чуксин, Жабкин (1).

«Балтика»: Грачёв (1), Плискевич (1), Французов, Белянский (2), Емцев, Денисов (1), Алхазишвили (2) – Житников, Волков (1), Тазеев, Калтыгин (4), Махиянов, Сергеев, Зубков (1).

Выигранные спринты : 4 – 0.

Голы / Броски с пенальти: 1/1 – 1/1.

Удаления : 11 – 19.

Александр Веселовский





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!