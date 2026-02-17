Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Спорт

Звание мастера спорта и триумф «Динамо-Синары»

Спорт 17.02.2026 14:13
0
17.02.2026 14:13


На волгоградской «Динамо-Арене» состоялся матч 20-го тура женской гандбольной Суперлиги, в котором местное «Динамо-Синара» встретилось с командой АГУ-«Адыиф» из Майкопа. Встреча подарила болельщикам не только яркую игру, но и трогательный момент: перед стартовым свистком Валентина Минченко получила удостоверение «Мастер спорта России». Трибуны взорвались аплодисментами, тепло поздравив спортсменку.

Игра началась в сдержанном темпе, но уже вскоре волгоградские гандболистки продемонстрировали слаженную игру. Забивая после неторопливых розыгрышей, хозяйки площадки быстро ушли в отрыв – 4:1. К восьмой минуте благодаря результативным действиям Дворцевой и Загородневой преимущество «Динамо» достигло четырёх мячей. Сделав задел, бело-голубые сбавили обороты, чем воспользовались гости, немного сократив отставание. Но, дважды сняв вратаря при игре в меньшинстве, они получили два мяча в пустые ворота, что свело на нет их старания.

Надо признать, майкопчанки не опускали рук. На протяжении всего матча они находили в себе силы и приближались к хозяйкам площадки, но тренер волжанок Евгений Дмитриев вовремя брал перерыв и возвращал игру в нужное русло.

Второй тайм гости начали очень собранно. Выручал вратарь, полевые игроки АГУ элегантно порхали по площадке красиво разыгрывая мяч. И в какой-то момент волгоградки начали «смотреть гандбол», что привело к потере концентрации и к 47-й минуте гости сократили отставание в счёте – 22:21. Но наставник хозяек нашёл нужные слова, чтобы завести своих подопечных. Последние десять минут игры прошли под контролем волгоградской команды. В конце матча волжанки дали поиграть молодёжи, что не сказалось на результате. Динамо победило со счётом 29:24.

По итогам матча приз зрительских симпатий вручили разыгрывающей бело-голубых Софии Чураковой и вратарю гостей Ольге Черницовой.

Лучшей в составе «Динамо-Синара» признана Людмила Баскакова, у АГУ-«Адыиф» лучшей стала Зурета Коблева.

Зурета прокомментировала причины поражения своей команды:

– Во втором тайме настолько сильно в себя поверили, что начали быстро играть и много ошибаться. Поэтому не удержали счёт и опять ушли в минус. Считаю, что игра была у нас хорошая. Единственное – в начале встречи мы просели, проиграли в одну калитку. Потом догнали, но всё равно ошибки нас подвели.

Следующий матч «Динамо-Синара» проведёт 21 февраля в Тольятти. Соперником волгоградской команды станет идущая на четвёртом месте «Лада».

«Динамо-Синара» (Волгоград) – АГУ-«Адыиф» (Майкоп) - 29:24 (16:12).

16 февраля. Волгоград. «Динамо Арена». 1200 зрителей.

Судьи: Даниил Бакарин (Москва), Илья Бакарин (Москва).

«Динамо-Синара»: Баскакова (Дувакина) – Дворцевая (6/3), Загороднева (6), Чуракова (5/3), Скивко (4), Алексеева (3), Минченко (2) – Кириченко (1), Сисенова (1), Климова (1), Черненко, Федорова, Белолипецкая, Кириллова, Кириллова.

АГУ-«Адыиф»: Черницова (Гобадзе; Чернова) – Коблева (7), Локян (5), Коваленко (3/3), Смирнова (3/2), Вайкум (2), Вакулич (2) – Утарова (1), Казиханова (1), Краснокутская, Пивень, Хавронина, Финошина, Кожубекова.

Штрафное время: 4 – 4.

7-метровые: 8/6 – 5/5.

Потери: 13 – 14.

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
17.02.2026 15:55
Спорт 17.02.2026 15:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.02.2026 14:13
Спорт 17.02.2026 14:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2026 17:13
Спорт 16.02.2026 17:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2026 15:47
Спорт 16.02.2026 15:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2026 13:02
Спорт 16.02.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2026 09:37
Спорт 16.02.2026 09:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2026 08:03
Спорт 16.02.2026 08:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.02.2026 07:13
Спорт 15.02.2026 07:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.02.2026 20:30
Спорт 14.02.2026 20:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.02.2026 18:59
Спорт 14.02.2026 18:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.02.2026 22:34
Спорт 13.02.2026 22:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.02.2026 20:52
Спорт 13.02.2026 20:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.02.2026 13:17
Спорт 13.02.2026 13:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.02.2026 12:26
Спорт 13.02.2026 12:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.02.2026 15:48
Спорт 12.02.2026 15:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:54
Врачи спасли почку волгоградцу с помощью прокола и лазераСмотреть фотографии
17:29
В Волжском попал на видео жуткий наезд иномарки на пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Именитые фигуристы выступят с ледовым шоу в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
В Волгоградской области за месяц ввели в строй 93,4 тыс. кв. метров жильяСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области на треть выросло количество кандидатов в банкротыСмотреть фотографии
16:08
В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБСмотреть фотографии
15:55
«Динамо» и «Сталинград» побеждаютСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде подросток одним ударом убил мужчину за нравоученияСмотреть фотографии
15:09
262 авто конфисковали волгоградские полицейские у запойных водителейСмотреть фотографии
15:07
«Машины заворачивают на подъезде»: в Волгограде из-за талых вод частично перекрыт проезд через пойму ЦарицыСмотреть фотографии
14:26
Известный журналист и искусствовед Владимир Голуб скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:13
Звание мастера спорта и триумф «Динамо-Синары»Смотреть фотографии
13:47
В Волгограде назначена дата суда по делу экс-депутата-бизнесмена КоротковаСмотреть фотографии
13:45
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной полной блокировке TelegramСмотреть фотографии
13:28
«Главное - спасти! Все остальное неважно»: сотрудники «Службы спасения» – о реанимации упавшей с моста 17-летней девушкиСмотреть фотографии
13:25
Волгоградская бизнес-леди объявила о закрытии африканского ресторана в центре городаСмотреть фотографии
12:35
Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банкиСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде упростят борьбу с нелегальными билбордами, экранами и рекламными аркамиСмотреть фотографии
11:49
«Кудрявость №1. Аппетит хороший»: в Волгограде судьбу Кудрявого пеликана решат после медобследованияСмотреть фотографии
11:46
Троицу волгоградских чиновников оставили в московском СИЗОСмотреть фотографии
11:32
Жирновск 17 февраля из-за аварии остался без водыСмотреть фотографии
11:24
Состояние упавшей с моста 17-летней волгоградки остается тяжелымСмотреть фотографии
11:08
«Путаются даже люди из профессиональной среды»: правда ли, что волгоградским школам дали «зеленый свет» на дистантСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде в реанимации остается один пострадавший от БПЛА ВСУСмотреть фотографии
10:51
Стали известны подробности массового ДТП на туманной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:41
«Омсктехуглерод»: «Мы – российское предприятие и разделяем судьбу своей страны. Кто-то против?»Смотреть фотографии
10:41
ФАС, Минтранс и прокуратура проверят цены на поезд Москва-КамышинСмотреть фотографии
10:30
Силовики пресекли работу нелегального казино в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Следующие через Ростов 16 поездов задерживаются из-за пробки на Крымском мостуСмотреть фотографии
10:10
Выгодно и удобно: волгоградцы массово переходят на умные приборы учетаСмотреть фотографии
 