Звание мастера спорта и триумф «Динамо-Синары»

На волгоградской «Динамо-Арене» состоялся матч 20-го тура женской гандбольной Суперлиги, в котором местное «Динамо-Синара» встретилось с командой АГУ-«Адыиф» из Майкопа. Встреча подарила болельщикам не только яркую игру, но и трогательный момент: перед стартовым свистком Валентина Минченко получила удостоверение «Мастер спорта России». Трибуны взорвались аплодисментами, тепло поздравив спортсменку.

Игра началась в сдержанном темпе, но уже вскоре волгоградские гандболистки продемонстрировали слаженную игру. Забивая после неторопливых розыгрышей, хозяйки площадки быстро ушли в отрыв – 4:1. К восьмой минуте благодаря результативным действиям Дворцевой и Загородневой преимущество «Динамо» достигло четырёх мячей. Сделав задел, бело-голубые сбавили обороты, чем воспользовались гости, немного сократив отставание. Но, дважды сняв вратаря при игре в меньшинстве, они получили два мяча в пустые ворота, что свело на нет их старания.

Надо признать, майкопчанки не опускали рук. На протяжении всего матча они находили в себе силы и приближались к хозяйкам площадки, но тренер волжанок Евгений Дмитриев вовремя брал перерыв и возвращал игру в нужное русло.

Второй тайм гости начали очень собранно. Выручал вратарь, полевые игроки АГУ элегантно порхали по площадке красиво разыгрывая мяч. И в какой-то момент волгоградки начали «смотреть гандбол», что привело к потере концентрации и к 47-й минуте гости сократили отставание в счёте – 22:21. Но наставник хозяек нашёл нужные слова, чтобы завести своих подопечных. Последние десять минут игры прошли под контролем волгоградской команды. В конце матча волжанки дали поиграть молодёжи, что не сказалось на результате. Динамо победило со счётом 29:24.

По итогам матча приз зрительских симпатий вручили разыгрывающей бело-голубых Софии Чураковой и вратарю гостей Ольге Черницовой.

Лучшей в составе «Динамо-Синара» признана Людмила Баскакова, у АГУ-«Адыиф» лучшей стала Зурета Коблева.

Зурета прокомментировала причины поражения своей команды:

– Во втором тайме настолько сильно в себя поверили, что начали быстро играть и много ошибаться. Поэтому не удержали счёт и опять ушли в минус. Считаю, что игра была у нас хорошая. Единственное – в начале встречи мы просели, проиграли в одну калитку. Потом догнали, но всё равно ошибки нас подвели.

Следующий матч «Динамо-Синара» проведёт 21 февраля в Тольятти. Соперником волгоградской команды станет идущая на четвёртом месте «Лада».

«Динамо-Синара» (Волгоград) – АГУ-«Адыиф» (Майкоп) - 29:24 (16:12).

16 февраля. Волгоград. «Динамо Арена». 1200 зрителей.

Судьи: Даниил Бакарин (Москва), Илья Бакарин (Москва).

«Динамо-Синара»: Баскакова (Дувакина) – Дворцевая (6/3), Загороднева (6), Чуракова (5/3), Скивко (4), Алексеева (3), Минченко (2) – Кириченко (1), Сисенова (1), Климова (1), Черненко, Федорова, Белолипецкая, Кириллова, Кириллова.

АГУ-«Адыиф»: Черницова (Гобадзе; Чернова) – Коблева (7), Локян (5), Коваленко (3/3), Смирнова (3/2), Вайкум (2), Вакулич (2) – Утарова (1), Казиханова (1), Краснокутская, Пивень, Хавронина, Финошина, Кожубекова.

Штрафное время: 4 – 4.

7-метровые: 8/6 – 5/5.

Потери: 13 – 14.

Александр Веселовский