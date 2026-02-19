Два золота Ивана Моргуна на первом этапе Кубка России по плаванию





Вчера и сегодня подмосковная Руза стала центром притяжения для сильнейших пловцов со всей страны: во Дворце водных видов спорта «Руза» стартовал первый этап Кубка России по плаванию. Соревнования собрали более 700 спортсменов из 40 регионов, что сделало турнир одним из самых масштабных в текущем сезоне. За два дня участники разыграли 34 комплекта медалей в различных дисциплинах, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Особенно напряжённой и запоминающейся получилась борьба в первый соревновательный день на дистанции 1500 метров вольным стилем. За 100 метров до финиша Сергей Семёнов из Москвы опережал волгоградца Ивана Моргуна на 0,15 секунды. Однако за 50 метров до завершения заплыва Иван вышел вперёд, а развязка получилась по‑настоящему фантастической: волжанин опередил соперника на два корпуса.

Иван Моргун, воспитанник заслуженного тренера Светланы Захаровой из центра водных видов спорта «Спартак‑Волгоград», завоевал золотую медаль, преодолев дистанцию за 15 минут 21,64 секунды. Этот результат соответствует 843 очкам World Aquatics. Серебряную медаль с результатом 15 минут 23,66 секунд получил Сергей Семёнов (Москва), бронзовую – Ясин Тоффахи (Москва) с результатом 16 минут 00,95 секунд.

Во второй день соревнований были разыграны 16 комплектов наград. Среди ярких достижений – ещё одна золотая медаль Ивана Моргуна из Волгоградской области в дисциплине 400 метров вольным стилем с результатом 3:54,96. Это выступление подтвердило его статус одного из сильнейших пловцов страны. Второе место занял Егор Бабинич из Новгородской области (3:55,59), третье – Андрей Черепков из Санкт‑Петербурга (3:55,74).

