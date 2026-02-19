Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Спорт

Два золота Ивана Моргуна на первом этапе Кубка России по плаванию

Спорт 19.02.2026 18:35
0
19.02.2026 18:35


Вчера и сегодня подмосковная Руза стала центром притяжения для сильнейших пловцов со всей страны: во Дворце водных видов спорта «Руза» стартовал первый этап Кубка России по плаванию. Соревнования собрали более 700 спортсменов из 40 регионов, что сделало турнир одним из самых масштабных в текущем сезоне. За два дня участники разыграли 34 комплекта медалей в различных дисциплинах, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Особенно напряжённой и запоминающейся получилась борьба в первый соревновательный день на дистанции 1500 метров вольным стилем. За 100 метров до финиша Сергей Семёнов из Москвы опережал волгоградца Ивана Моргуна на 0,15 секунды. Однако за 50 метров до завершения заплыва Иван вышел вперёд, а развязка получилась по‑настоящему фантастической: волжанин опередил соперника на два корпуса.

Иван Моргун, воспитанник заслуженного тренера Светланы Захаровой из центра водных видов спорта «Спартак‑Волгоград», завоевал золотую медаль, преодолев дистанцию за 15 минут 21,64 секунды. Этот результат соответствует 843 очкам World Aquatics. Серебряную медаль с результатом 15 минут 23,66 секунд получил Сергей Семёнов (Москва), бронзовую – Ясин Тоффахи (Москва) с результатом 16 минут 00,95 секунд.

Во второй день соревнований были разыграны 16 комплектов наград. Среди ярких достижений – ещё одна золотая медаль Ивана Моргуна из Волгоградской области в дисциплине 400 метров вольным стилем с результатом 3:54,96. Это выступление подтвердило его статус одного из сильнейших пловцов страны. Второе место занял Егор Бабинич из Новгородской области (3:55,59), третье – Андрей Черепков из Санкт‑Петербурга (3:55,74).

Александр Веселовский

