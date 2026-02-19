Дмитрий Парфёнов подвёл итоги подготовки к сезону

Завершились предсезонные сборы футбольного клуба «Ротор». В заключительный день команда провела контрольную игру, после чего главный тренер Дмитрий Владимирович поделился с журналистами впечатлениями от проделанной работы и рассказал о планах на ближайшее будущее.

Несмотря на не самые удачные результаты в заключительных контрольных матчах, тренер остался доволен работой команды. По его словам, главная цель сборов заключалась не в достижении побед, а в отработке тактических схем и налаживании взаимодействия между игроками.

Акцент на сборах делался на улучшение взаимодействия между игроками, отрабатывались тактические наработки, которые хочется всегда доводить до автоматизма. Я считаю, что ребята проделали очень хорошую работу, и она даст плоды, даже нет сомнений, — подчеркнул Дмитрий Владимирович.

Тренер отметил, что сейчас важно сосредоточиться на ключевых аспектах игры: контроле атак соперника, терпеливой работе и минимизации ошибок.

Обзор контрольных матчей

В ходе сборов «Ротор» провёл серию контрольных игр, каждая из которых дала команде ценный опыт:

Матч с «Чайкой» (длился чуть более 60 минут). Несмотря на незавершённую игру из‑за погодных условий, тренерский штаб получил полезную информацию. Это тоже часть футбола, и мы знаем, какие погодные условия могут быть у нас. Поэтому надо быть к этому готовым, — отметил главный тренер.

Спарринг с казахстанским клубом (изначально планировался матч с «Уфой»). Соперник оказался достойным — игра прошла в боевом духе, приближённом к уровню команд национальной лиги.

Нам важно было сыграть этот матч, потому что до этого была неделя хорошей работы, и нам нужно было перенести в игру все те моменты, которые мы просили, — пояснил тренер.

Игра с узбекским клубом АГМК. Матч получился качественным, команда продемонстрировала активный прессинг, контролировала игру и в итоге одержала победу.

Достаточно много было прессинга на чужой половине, проводили хорошие атаки и, в принципе, владели преимуществом, и в конце дожали и выиграли матч, — оценил игру наставник.

Два матча с «Черноморцем» и «Енисеем» в один день. Такое решение было принято, чтобы каждый игрок получил максимальную игровую практику — по 90 минут. Хотелось, чтобы каждый игрок уже максимально получил игровую практику… надо терпеть 90 минут, надо играть правильно все 90 минут, — объяснил тренер.

Также команда провела закрытые матчи против «Енисея», «Сурхана» и «Волги». Хотя эти игры не были доступны для просмотра болельщикам, тренерский штаб получил важную информацию о состоянии игроков и их сочетаниях на поле.

Планы на финальный этап подготовки

переди ответственный матч с одним из конкурентов за выход в РПЛ «Спартаком» из Костромы. Тренерский штаб рассматривает два варианта подготовки:

Вариант 1: собраться в Москве и провести недельный цикл тренировок перед матчем, пройдя полную акклиматизацию.

Вариант 2: вернуться домой и готовиться к игре там.

Окончательное решение будет принято с учётом всех нюансов и обстоятельств.

Главный тренер подчеркнул, что сейчас главное — сосредоточиться на предстоящей игре 28‑го числа.

Александр Веселовский (по материалам пресс-службы «Ротор»)

Фото: скриншот с видео СК «Ротор»