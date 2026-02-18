Волгоград принял третий тур престижного чемпионата





В минувшие выходные Волгоград стал спортивной столицей для лучших представительниц настольного тенниса – город принял третий тур международных соревнований «Чемпионат профессиональной лиги настольного тенниса» – в Высшей лиге «В» среди женских команд.

Спортивный зал Волгоградского государственного социально-педагогического университета стал ареной напряжённых поединков, где восемь команд из разных уголков нашей страны: Волгограда, Москвы, Казани, Красноярска, Перми, Соснового Бора Ленинградской области и Семёнова Нижегородской области – боролись за право выйти в Высшую лигу «А». Итоговая таблица чемпионата формируется по итогам четырёх туров, первый из которых прошёл в столице, второй – в Казани, а четвёртый вновь примет Казань. Итоги чемпионата будут подведены по результатам всех встреч после завершения четвёртого тура.

За три игровых дня участницы провели 7 командных встреч. Особое внимание привлекли волгоградские спортсменки – дебютантки турнира. Лишь в прошлом году они добились повышения в классе, но в компании опытных соперниц не растерялись и продемонстрировали достойную игру.

Под руководством Алины Горностаевой волгоградская команда «Волга» обыграла основных конкуренток и смогла дать бой одному из лидеров, коллективу «Эркон» из Нижегородской области. По завершении третьего тура чемпионата команда «Волга» закрепилась на восьмой позиции в турнирной таблице лиги «В». В соревновании участвуют 16 коллективов, и текущее положение волжан выглядит достаточно уверенным. На данном этапе результаты позволяют команде гарантированно сохранить прописку в лиге «В» на следующий сезон. Однако президент федерации настольного тенниса Алексей Волоцков и тренерский штаб не намерены ограничиваться лишь сохранением места в дивизионе. Перед командой поставлена амбициозная задача – пробиться в высшую лигу «А».

Согласно регламенту соревнования, право на повышение получают лишь три лучшие команды по итогам сезона.

Отдельно хочется подчеркнуть профессионализм организации мероприятия и высокое качество судейства. Из восьми арбитров шесть представляли именно Волгоградскую область. Судейская коллегия включала известных профессионалов своего дела: главным судьёй выступала Юлия Спиридонова из Москвы, её помощником выступил Гарник Аракелян из Волгограда, секретариат возглавлял Александр Спиридонов из Калуги.

Финальный аккорд состоится в Казани с 5 по 8 марта, где будут определены лидеры и аутсайдеры соревнования, получившие право продолжить борьбу в элите профессионального настольного тенниса.

Текст и фото: Александр Веселовский