Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Спорт

Волгоград принял третий тур престижного чемпионата

Спорт 18.02.2026 14:39
0
18.02.2026 14:39


В минувшие выходные Волгоград стал спортивной столицей для лучших представительниц настольного тенниса – город принял третий тур международных соревнований «Чемпионат профессиональной лиги настольного тенниса» – в Высшей лиге «В» среди женских команд.

Спортивный зал Волгоградского государственного социально-педагогического университета стал ареной напряжённых поединков, где восемь команд из разных уголков нашей страны: Волгограда, Москвы, Казани, Красноярска, Перми, Соснового Бора Ленинградской области и Семёнова Нижегородской области – боролись за право выйти в Высшую лигу «А». Итоговая таблица чемпионата формируется по итогам четырёх туров, первый из которых прошёл в столице, второй – в Казани, а четвёртый вновь примет Казань. Итоги чемпионата будут подведены по результатам всех встреч после завершения четвёртого тура.

За три игровых дня участницы провели 7 командных встреч. Особое внимание привлекли волгоградские спортсменки – дебютантки турнира. Лишь в прошлом году они добились повышения в классе, но в компании опытных соперниц не растерялись и продемонстрировали достойную игру.

Под руководством Алины Горностаевой волгоградская команда «Волга» обыграла основных конкуренток и смогла дать бой одному из лидеров, коллективу «Эркон» из Нижегородской области. По завершении третьего тура чемпионата команда «Волга» закрепилась на восьмой позиции в турнирной таблице лиги «В». В соревновании участвуют 16 коллективов, и текущее положение волжан выглядит достаточно уверенным. На данном этапе результаты позволяют команде гарантированно сохранить прописку в лиге «В» на следующий сезон. Однако президент федерации настольного тенниса Алексей Волоцков и тренерский штаб не намерены ограничиваться лишь сохранением места в дивизионе. Перед командой поставлена амбициозная задача – пробиться в высшую лигу «А».

Согласно регламенту соревнования, право на повышение получают лишь три лучшие команды по итогам сезона.

Отдельно хочется подчеркнуть профессионализм организации мероприятия и высокое качество судейства. Из восьми арбитров шесть представляли именно Волгоградскую область. Судейская коллегия включала известных профессионалов своего дела: главным судьёй выступала Юлия Спиридонова из Москвы, её помощником выступил Гарник Аракелян из Волгограда, секретариат возглавлял Александр Спиридонов из Калуги.

Финальный аккорд состоится в Казани с 5 по 8 марта, где будут определены лидеры и аутсайдеры соревнования, получившие право продолжить борьбу в элите профессионального настольного тенниса.

Текст и фото: Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
18.02.2026 14:39
Спорт 18.02.2026 14:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.02.2026 15:55
Спорт 17.02.2026 15:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.02.2026 14:13
Спорт 17.02.2026 14:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2026 17:13
Спорт 16.02.2026 17:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2026 15:47
Спорт 16.02.2026 15:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2026 13:02
Спорт 16.02.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2026 09:37
Спорт 16.02.2026 09:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2026 08:03
Спорт 16.02.2026 08:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.02.2026 07:13
Спорт 15.02.2026 07:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.02.2026 20:30
Спорт 14.02.2026 20:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.02.2026 18:59
Спорт 14.02.2026 18:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.02.2026 22:34
Спорт 13.02.2026 22:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.02.2026 20:52
Спорт 13.02.2026 20:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.02.2026 13:17
Спорт 13.02.2026 13:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.02.2026 12:26
Спорт 13.02.2026 12:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:52
Минобороны: в Волгоградской области ликвидирован украинский БПЛАСмотреть фотографии
14:39
Волгоград принял третий тур престижного чемпионатаСмотреть фотографии
14:19
В Ростовской области возьмут под усиленную охрану заводы и вокзалыСмотреть фотографии
14:18
Волгоградца приговорили к 7 годам «строгача» за тайник под капотомСмотреть фотографии
14:03
Владимир Путин потребовал от глав регионов контролировать поддержку семей бойцов СВОСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде блогеров Ульянова и Серенко оставили в СИЗОСмотреть фотографии
13:45
«Вы где такую инфляцию видели?»: проезд в маршрутках Волжский-Волгоград подорожает до 180 рублейСмотреть фотографии
13:27
Эксперты назвали «Отличное место для работы» в отрасли телекомаСмотреть фотографии
13:20
Прокуратура нашла опасные детские площадки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:16
Глава ФАС объяснил рост платы за ЖКХ с 1 январяСмотреть фотографии
13:12
«Самую ушастую» белку из Волгограда показали на фестивале «Первозданная Россия»Смотреть фотографии
12:04
«От кабины ничего не осталось»: под Волгоградом скончался водитель опрокинувшейся «Лады»Смотреть фотографии
11:39
В Волгограде «Концессии» обшивают теплотрассы энергоэффективной изоляциейСмотреть фотографии
11:16
В Жирновске устранили крупную аварию на канализационном коллектореСмотреть фотографии
11:01
Пост №1 в Волгограде справит новоселье в свой 60-летний юбилейСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде и области отменена утренняя беспилотная опасностьСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде распродают сеть пекарен за 3,7 млн рублейСмотреть фотографии
10:17
Самозанятым волгоградцам объяснили, как взять больничныйСмотреть фотографии
09:59
«Всем нам нужен глоток свежего воздуха»: в Волжском на выставке первоцветов случился ажиотажСмотреть фотографии
09:28
На трассе Р-22 в Волгоградской области сгорел грузовик с прицепомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
В Волгограде сообщили о задержке двух авиарейсов из-за угрозы налёта БПЛАСмотреть фотографии
08:43
В Волгоградской области заложникам при теракте выплатят 156 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:32
Кровавую Луну увидят волгоградцы в мартеСмотреть фотографии
08:17
В Волгоградской области вновь объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
08:09
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО 20-летним гранатометчиком Данилой ТелятниковымСмотреть фотографии
07:57
Волгоградцам рассказали, как уход за пожилыми начисляется в стажСмотреть фотографии
07:22
Путин отметил госнаградами четверых волгоградцевСмотреть фотографии
07:00
Заместитель министра МВД Александр Кравченко отмечает день рожденияСмотреть фотографии
06:48
Сильный ветер и небольшой мороз в Волгограде обещают синоптики к концу неделиСмотреть фотографии
06:24
Небо над Волгоградом открыли для самолётов утром 18 февраляСмотреть фотографии
 