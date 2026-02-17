Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Спорт

«Динамо» и «Сталинград» побеждают

Спорт 17.02.2026 15:55
0
17.02.2026 15:55


Завершился четвёртый тур чемпионата Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по баскетболу среди женских команд. ФОК спортшколы олимпийского резерва № 2 собрал команды «Динамо» (Волгоградская область), «Апсны» (Республика Абхазия), «Эльбрус» (Черкесск), «Сталинград» (Волгоград) и «Артемида-КГУФКСТ» (Краснодар).

В первый день соревнований баскетбольный клуб «Сталинград» переиграл баскетболисток «Артемида-КГУФКСТ» со счётом 58:42. У «Сталинграда» лучшей стала Мария Романенко набравшая 12 очков. У соперниц из «Артемиды» больше всего очков набрала Ксения Бочарова – 11 очков.

Второй игровой день запомнился разгромом с фантастическим разрывом в счёте. Волгоградское «Динамо» сокрушило БК «Апсны» из Абхазии со счётом 83:19. Волгоградка Надежда Лебедева существенно поправила свою статистику набрав 18 очков. У гостей лучшей стала Адель Тванба набравшая 6 очков.

В последний день состязаний «Сталинград» без труда разобрался с соперницами из «Апсны» приблизившись к двузначному разрыву в счёте – 80:44.

Больше всех в «Сталинграде» наколотила Мария Романенко – 23 очка. У девушек из Абхазии вновь отличилась Адель Тванба, которая принесла команде 13 очков.

В последнем матче тура встречались «Динамо» и «Эльбрус», а вот здесь завязалась какая-то борьба, и спортсменки из Карачаево-Черкесии даже выиграли третью четверть – 18:12, но волгоградки спокойно довели матч до победы – 74:55. У волжанок «Эльбрус» покорила Анна Крысина, накидавшая 19 очков. У «альпинисток» бремя лидерства взяла на себя Виктория Бедошвили забросившая 12 очков.

Лидеры чемпионата среди снайперов:

1. Надежда Лебедева («Динамо») –16 очков за игру.

2. Галина Ляшенко («Динамо») –15,1 очка за игру.

3. Мария Романенко («Динамо») –14,8 очка за игру.

После четырёх туров «Динамо» лидирует в чемпионате со 100% показателем: 10 побед в 10 матчах.

1. «Динамо» - 20.

2. «Эльбрус» – 16.

3. «Артемида»-КГУФКСТ – 14.

4. «Сталинград» – 13.

5. БК «Апсны» – 9.

Две последние команды имеют по игре в запасе.

Заключительный тур чемпионата СКФО и ЮФО пройдёт 21 марта в Черкесске.

Александр Веселовский

