Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Спорт

Итоги выездных матчей «Динамо‑Биотех»

Спорт 19.02.2026 09:12
0
19.02.2026 09:12


В рамках очередного тура первенства России по гандболу среди мужских молодёжных команд развернулась напряжённая борьба. Дублёры волгоградского «Каустика» отправились в Москву, чтобы сразиться с резервистами «Академии». Команда «Динамо‑Биотех» продемонстрировала неоднозначный результат, разделив два матча на победу и поражение.

В первом матче гости сумели оказать достойное сопротивление только в первом тайме. Уступая после перерыва хозяевам один мяч, волгоградцы смогли сравнять счёт в начале второго периода, но на большее их не хватило - 33:25. 

«МССУОР № 2-Академия-2» (Москва) – «Динамо-Биотех» (Волгоград) – 33:25 (17:16).

16 февраля. Москва. ФОК «МССУОР № 2».

Судьи: Евгений Валгузов, Никита Тарасов (оба Москва).

«МССУОР № 2-Академия-2»: Шиндин – Дьячук (5), Губайдуллин (2), Сакаряну (5), Мусаилов (4), Фруктов (2), Морозов (6) ¬– Абрамов (1), Юдин,  Рубцов, Г. Пермяков (1), Назаров (1), Попов (3), Левшин, М. Пермяков (1), Щемелев (2).

«Динамо-Биотех»: Черненко – Ктрян (4), Гадяцкий (2), Простак (3), Кумсков (4), Ушаков (3), Бунин – Тырман, Саливон (4), Галкин (3), Горшков, Верхрацкий, Стадник (2), Болдырев.

7-метровые: 3/2 – 7/3.

Штрафное время: 8 – 4.

Потери: 10 – 11.


А вот в повторном поединке «химики» сумели переломить ход игры. Проигрывая по ходу матча с разницей в один мяч, в концовке игры волгоградцы смогли дожать соперника и одержали победу – 27:24.

«МССУОР № 2-Академия-2» (Москва) – «Динамо-Биотех» (Волгоград) – 24:27 (13:12).

17 февраля. Москва. ФОК «МССУОР № 2».

Судьи: Евгений Валгузов, Никита Тарасов (оба Москва).

«МССУОР № 2-Академия-2»: Шиндин – Дьячук (3), Губайдуллин, Сакаряну (2), Абрамов (4), Фруктов (2), Морозов (3) ¬– Мусаилов (1), Юдин (3),  Рубцов, Г. Пермяков (1), Назаров, Попов (3), Левшин, М. Пермяков (2), Щемелев.

«Динамо-Биотех»: Черненко – Ктрян (2), Гадяцкий (3), Простак (2), Кумсков (7), Ушаков (2), Бунин – Тырман, Саливон (6), Галкин (4), Горшков (1), Верхрацкий, Стадник, Болдырев.

7-метровые: 4/2 – 7/7.

Штрафное время: 8 – 4.

Потери: 9 – 10.

Уже 19 и 20 февраля волгоградская команда отправится в новый выездной тур – на этот раз соперником станет «ЦСКА‑МССУОР № 2». Болельщиков ждёт очередная порция напряжённых поединков и ярких эмоций.

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
19.02.2026 09:12
Спорт 19.02.2026 09:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.02.2026 21:21
Спорт 18.02.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.02.2026 14:39
Спорт 18.02.2026 14:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.02.2026 15:55
Спорт 17.02.2026 15:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.02.2026 14:13
Спорт 17.02.2026 14:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2026 17:13
Спорт 16.02.2026 17:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2026 15:47
Спорт 16.02.2026 15:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2026 13:02
Спорт 16.02.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2026 09:37
Спорт 16.02.2026 09:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.02.2026 08:03
Спорт 16.02.2026 08:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.02.2026 07:13
Спорт 15.02.2026 07:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.02.2026 20:30
Спорт 14.02.2026 20:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.02.2026 18:59
Спорт 14.02.2026 18:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.02.2026 22:34
Спорт 13.02.2026 22:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.02.2026 20:52
Спорт 13.02.2026 20:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:25
В Волгограде иностранных курсантов академии МВД научили печь блиныСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцам рассказали о колоннах из 60 машин, борющихся со снегомСмотреть фотографии
11:01
В аэропорту Волгограда предупредили о возможных задержках из-за непогодыСмотреть фотографии
10:59
Дело волгоградского генерала Попова рассмотрят в Кассационном военном суде НовосибирскаСмотреть фотографии
10:42
Подача воды остановлена в Котово из-за новой аварииСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде депутаты в 2,5 раза повысят собственный пенсионный стажСмотреть фотографии
10:14
В Ростове хирурги случайно спасли пациентку с раковой опухольюСмотреть фотографии
10:10
«До особого распоряжения»: в Волгограде запретили движение фур из-за надвигающегося снегопадаСмотреть фотографии
10:10
Интенсивный рост уровня воды начался на реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:04
Волгоград включили в десятку самых блинных городов РоссииСмотреть фотографии
10:02
Экономные волгоградцы отнесли в банки больше 600 млрдСмотреть фотографии
09:53
Кулачные бои и дефиле в кокошниках устроят на проводах зимы в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
09:31
Волгоградцы оставили в общепите 45,1 млрд рублейСмотреть фотографии
09:12
Итоги выездных матчей «Динамо‑Биотех»Смотреть фотографии
08:42
Рост цен на тепличные овощи замедлился в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:00
Суд в Сочи решит судьбу осужденного за убийство волгоградки водителя ПакаСмотреть фотографии
07:57
Минобороны: над регионами России сбили 113 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:52
Цены на бензин в Волгоградской области взяли новую высотуСмотреть фотографии
07:39
«Их не зря называют королями леса»: волгоградка показала удивительные кадры самых маленьких птиц ЕвразииСмотреть фотографии
07:05
Шесть московских рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту из-за снежного коллапса в столицеСмотреть фотографии
06:31
В Волгоградской области ждут начала мощного снегопадаСмотреть фотографии
06:03
В Волгоградской области взвоют учебные сиреныСмотреть фотографии
22:33
Звезды фигурного катания расплавили сердца волгоградцев: фото зажигательного шоуСмотреть фотографии
21:21
«Спартак‑Волгоград» потренировался на «КИНЕФ‑2» перед играми с главной командойСмотреть фотографии
20:50
Суд в Волгограде отменил штраф за парковку на грунтовкеСмотреть фотографии
20:38
Сергей Фастовец из Волгоградской области погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
19:41
Олимпийский чемпион Максим Маринин в ЦПКиО обнял волгоградцевСмотреть фотографии
19:08
«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»Смотреть фотографии
18:48
Архивисты установили точную дату рождения разведчика Саши ФилипповаСмотреть фотографии
17:57
Учёные к 3 марта пересчитают всех лосей, косуль и оленей под ВолгоградомСмотреть фотографии
 