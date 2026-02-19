Итоги выездных матчей «Динамо‑Биотех»

В рамках очередного тура первенства России по гандболу среди мужских молодёжных команд развернулась напряжённая борьба. Дублёры волгоградского «Каустика» отправились в Москву, чтобы сразиться с резервистами «Академии». Команда «Динамо‑Биотех» продемонстрировала неоднозначный результат, разделив два матча на победу и поражение.

В первом матче гости сумели оказать достойное сопротивление только в первом тайме. Уступая после перерыва хозяевам один мяч, волгоградцы смогли сравнять счёт в начале второго периода, но на большее их не хватило - 33:25.

«МССУОР № 2-Академия-2» (Москва) – «Динамо-Биотех» (Волгоград) – 33:25 (17:16).

16 февраля. Москва. ФОК «МССУОР № 2».

Судьи : Евгений Валгузов, Никита Тарасов (оба Москва).

«МССУОР № 2-Академия-2» : Шиндин – Дьячук (5), Губайдуллин (2), Сакаряну (5), Мусаилов (4), Фруктов (2), Морозов (6) ¬– Абрамов (1), Юдин, Рубцов, Г. Пермяков (1), Назаров (1), Попов (3), Левшин, М. Пермяков (1), Щемелев (2).

«Динамо-Биотех» : Черненко – Ктрян (4), Гадяцкий (2), Простак (3), Кумсков (4), Ушаков (3), Бунин – Тырман, Саливон (4), Галкин (3), Горшков, Верхрацкий, Стадник (2), Болдырев.

7-метровые : 3/2 – 7/3.

Штрафное время : 8 – 4.

Потери : 10 – 11.





А вот в повторном поединке «химики» сумели переломить ход игры. Проигрывая по ходу матча с разницей в один мяч, в концовке игры волгоградцы смогли дожать соперника и одержали победу – 27:24.

«МССУОР № 2-Академия-2» (Москва) – «Динамо-Биотех» (Волгоград) – 24:27 (13:12).

17 февраля. Москва. ФОК «МССУОР № 2».

Судьи : Евгений Валгузов, Никита Тарасов (оба Москва).

«МССУОР № 2-Академия-2» : Шиндин – Дьячук (3), Губайдуллин, Сакаряну (2), Абрамов (4), Фруктов (2), Морозов (3) ¬– Мусаилов (1), Юдин (3), Рубцов, Г. Пермяков (1), Назаров, Попов (3), Левшин, М. Пермяков (2), Щемелев.

«Динамо-Биотех» : Черненко – Ктрян (2), Гадяцкий (3), Простак (2), Кумсков (7), Ушаков (2), Бунин – Тырман, Саливон (6), Галкин (4), Горшков (1), Верхрацкий, Стадник, Болдырев.

7-метровые : 4/2 – 7/7.

Штрафное время : 8 – 4.

Потери : 9 – 10.

Уже 19 и 20 февраля волгоградская команда отправится в новый выездной тур – на этот раз соперником станет «ЦСКА‑МССУОР № 2». Болельщиков ждёт очередная порция напряжённых поединков и ярких эмоций.

Александр Веселовский