Аэропорт Волгограда открыли после 8-часового запрета на полеты





Росавиация утром 20 февраля сняла введенные накануне ограничения в аэропорту Волгограда. Запрет на прием и выпуск самолетов начал действовать около 23-00 ч. 19 февраля в связи с угрозой атак БПЛА. В 7-17 ч. воздушная гавань заработала в штатном режиме.

За время действия ограничений наблюдается задержка 5 авиарейсов в столичном направлении. Время вылета одного борта в Москву перенесли на 10 часов – он должен был покинуть Волгоград 19 февраля в 21-45, но взлетит 20 февраля в 9-45 ч. Также сбой в расписании коснулся еще двух самолетов, которые должны были вылететь в Москву, и двух бортов из столицы.





