В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Общество

Аэропорт Волгограда открыли после 8-часового запрета на полеты

Общество 20.02.2026 07:30
20.02.2026 07:30


Росавиация утром 20 февраля сняла введенные накануне ограничения в аэропорту Волгограда. Запрет на прием и выпуск самолетов начал действовать  около 23-00 ч. 19 февраля в связи с угрозой атак БПЛА. В 7-17 ч. воздушная гавань заработала в штатном режиме.

За время действия ограничений наблюдается задержка 5 авиарейсов в столичном направлении. Время вылета одного борта в Москву перенесли на 10 часов – он должен был покинуть Волгоград 19 февраля в 21-45, но взлетит 20 февраля в 9-45 ч. Также сбой в расписании коснулся еще двух самолетов, которые должны были вылететь в Москву, и двух бортов из столицы.


Общество
20.02.2026 09:55
Общество 20.02.2026 09:55
Общество
20.02.2026 09:51
Общество 20.02.2026 09:51
Общество
20.02.2026 09:40
Общество 20.02.2026 09:40
Общество
20.02.2026 09:23
Общество 20.02.2026 09:23
Общество
20.02.2026 08:57
Общество 20.02.2026 08:57
Общество
20.02.2026 08:22
Общество 20.02.2026 08:22
Общество
20.02.2026 07:50
Общество 20.02.2026 07:50
Общество
20.02.2026 07:42
Общество 20.02.2026 07:42
Общество
20.02.2026 07:30
Общество 20.02.2026 07:30
Общество
20.02.2026 07:11
Общество 20.02.2026 07:11
Общество
20.02.2026 05:43
Общество 20.02.2026 05:43
Общество
19.02.2026 23:11
Общество 19.02.2026 23:11
Общество
19.02.2026 21:29
Общество 19.02.2026 21:29
Общество
19.02.2026 19:50
Общество 19.02.2026 19:50
Общество
19.02.2026 19:20
Общество 19.02.2026 19:20
Лента новостей

09:55
Проезд в маршрутках №260 Волжский-Волгоград подорожал 20 февраля
09:51
Под Волгоградом пациентку ЦРБ оштрафовали за оскорбление медсестры
09:40
В центре Волгограда заменят 900 метров изношенных сетей водоснабжения
09:23
В Волгоградской области простятся с 44-летним снайпером-разведчиком
08:57
Под Волгоградом в ЛПХ произвели странный творог
08:29
ОКБ: объем льготной ипотеки в Волгоградской области упал на 64%
08:22
Волгоградец в своем дворе установил рекламный щит с видом на проспект
07:50
В Волгограде отремонтируют дворы у администрации за 114 млн рублей
07:42
БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 20 февраля
07:30
Аэропорт Волгограда открыли после 8-часового запрета на полеты
07:11
8-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгоградской области
06:59
В Волгоградской области начали перепись сайгаков
06:42
Цены на огурцы в волгоградских супермаркетах проверит ФАС
06:14
Отдых в ОАЭ подорожал для волгоградцев на 9,3%
05:43
Авиарейс Волгоград-Москва отложили на 10 часов
23:11
В Волгограде объявили беспилотную опасность и закрыли аэропорт
22:59
АСИ включило Волгоградскую область в число регионов высокого потенциала
21:29
Прокуратура уличила волгоградца в создании потаённого пруда в заповеднике
20:57
В Камышине очевидцы всем двором вызволяли скорую из снежного плена
20:34
Волжанин отсидит два года за дачный погром на острове Зеленый
19:50
С ледянками, в шортах и с лопатами наперевес: смотрим, как Волгоград переживает последний снегопад сезона
19:20
Камышанин поплатился за скандал в ресурсоснабжающей организации
18:35
Два золота Ивана Моргуна на первом этапе Кубка России по плаванию
18:04
В Камышине простятся с погибшим на СВО Александром Гнусаревым
17:22
«Почему долетают?»: волгоградские депутаты высказались о работе ПВО и запрете фото и видео атак БПЛА
16:45
В Котово запустили насосы после устранения утечки
16:27
В Волгограде фуры вновь заблокировали проезд по 2-й Продольной
16:21
Избирательному участку в Волгограде присвоили имя погибшего на СВО члена УИК
16:03
От постановлений к диалогу: как меняется язык волгоградских властей в соцсетях
15:40
Под Волгоградом большегрузы собрали пробки на федеральных трассах
 