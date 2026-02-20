В Волгограде отремонтируют дворы у администрации за 114 млн рублей





В Красноармейском районе Волгограда приведут в порядок дворы МКД. Потратить на это муниципалитет рассчитывает 114 млн рублей. По расчётам специалистов, денег хватит на пять придомовых территорий.

Попасть в список на обновление посчастливилось участкам вблизи местной администрации. Основные работы развернуться на территории 610-го микрорайона. Здесь будут приведены в порядок дворовая территория, объединяющая дома №№9, 11, 15, 17, 19, 23, 25 на бульваре им. Энгельса, а также дворы у домов №18 и №20 на ул. Остравской.

В заканальной части отремонтируют общее дворовое пространство домов №№5, 7, 9, 11 на пр. Героев Сталинграда, №3 на ул. 50 лет Октября. Рядом же будет обновлён двор домов №№29, 35, 37 на пр. Героев Сталинграда.

Согласно проектно-сметной документации здесь должен быть уложен новый асфальт, заменены бордюры, обустроены современные тротуары. Также запланирована промывка ливнёвой канализации и ремонт дождеприёмников.

Отметим, работы должны быть выполнены к 1 сентября 2026 года. Подрядчика власти планируют отобрать в конце февраля.

Фото из архива ИА «Высота 102»