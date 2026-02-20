БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 20 февраля

Атаки БПЛА не были зафиксированы в Волгоградской области в период c 23-00 ч. 19 февраля до 7-00 ч. 20 февраля. Всего по данным Минобороны РФ в регионах России сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
57 – над территорией Брянской области,
28 – над акваторией Черного моря,
24 – над акваторией Азовского моря,
20 – над территорией Республики Крым,
17 – над территорией Краснодарского края,
2 – над территорией Ростовской области,
1 – над территорией Белгородской области.
Напомним, в Волгоградской области вечером 19 февраля был введен режим беспилотной опасности и закрыт аэропорт. Меры безопасности сняли утром 20 февраля.