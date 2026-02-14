5:0 и 1:2 – итоги насыщенного дня «Ротора» на сборах в Белеке





«Ротор» продолжает подготовку к весенней части сезона. Волгоградская команда провела очередной насыщенный день на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке. Сегодня программа включала сразу две контрольные встречи.

Утром, в 11:30, «Ротор» уверенно обыграл команду «Черноморец» из Новороссийска со счетом 5:0. Эта встреча продемонстрировала хорошую форму команды перед началом второй половины чемпионата.



Во втором матче дня, который состоялся в 17:00, волгоградцы сыграли против красноярского «Енисея». Несмотря на упорное сопротивление, «Ротор» проиграл встречу со счетом 1:2, уступив сопернику в концовке игры.



В настоящее время команда продолжает учебно‑тренировочный сбор.



Александр Веселовский





