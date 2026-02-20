Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Общество

Волгоградец в своем дворе установил рекламный щит с видом на проспект

Общество 20.02.2026 08:22
20.02.2026 08:22


Дзержинский районный суд Волгограда постановил демонтировать рекламный щит, который местный житель установил в своем дворе с видом на проспект Жукова. Мужчина игнорировал требование городского департамента муниципального имущества о демонтаже самовольной конструкции и продолжал транслировать рекламу.

Как сообщили в районном суде, сотрудники департамента обратились в суд, указав, что волгоградец установил без разрешения на территории своего частного домовладения рекламный щит. Чиновники потребовали демонтировать конструкцию, расположенную в домовладении на ул. Джаныбековская, при движении к проспекту им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Волгоградцу в марте 2024 года вносилось предписание убрать рекламный щит, но оно было проигнорировано. Повторная проверка показала, что конструкция в виде «Отдельно стоящей щитовой установки» с размером информационного поля, несущей рекламную информацию, до сих пор на месте.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU

