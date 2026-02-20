Волгоградец в своем дворе установил рекламный щит с видом на проспект

Дзержинский районный суд Волгограда постановил демонтировать рекламный щит, который местный житель установил в своем дворе с видом на проспект Жукова. Мужчина игнорировал требование городского департамента муниципального имущества о демонтаже самовольной конструкции и продолжал транслировать рекламу.

Как сообщили в районном суде, сотрудники департамента обратились в суд, указав, что волгоградец установил без разрешения на территории своего частного домовладения рекламный щит. Чиновники потребовали демонтировать конструкцию, расположенную в домовладении на ул. Джаныбековская, при движении к проспекту им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Волгоградцу в марте 2024 года вносилось предписание убрать рекламный щит, но оно было проигнорировано. Повторная проверка показала, что конструкция в виде «Отдельно стоящей щитовой установки» с размером информационного поля, несущей рекламную информацию, до сих пор на месте.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!