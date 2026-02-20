ОКБ: объем льготной ипотеки в Волгоградской области упал на 64%





Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги льготного ипотечного кредитования россиян за январь 2026 года. Волгоградская область в этом рейтинге расположилась на 31-м месте. По данным организации, в январе 2026 года в регионе было взято 484 льготных ипотечных кредитов на сумму в 2,39 миллиарда рублей. Средняя цена чека составила 4,94 миллиона рублей. Для сравнения: в декабре прошлого года жители Волгоградской области оформили 1347 льготных ипотечных кредитов. Объем падения льготных ипотечных займов составил 64%.

Всего в регионах России в январе банки выдали 47,23 тыс. льготных ипотек. Это на 58% меньше, чем в декабре (113,57 тыс. кредитов), и на 208% больше, чем в январе 2025 года (15,36 тыс. ипотек).



Лидерами рейтинга стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Так, в Москве в январе 2026 года были оформлены 4,1 тысячи кредитов, в Санкт-Петербурге – 2,73 тысячи.



Эксперты отметили, что январь 2026 года продемонстрировал ожидаемые результаты по выдаче ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ. Первый месяц года стал для почти 50 тысяч заёмщиков последним шансом воспользоваться действующими условиями, прежде чем с 1 февраля вступят в силу изменения по семейной ипотеке. Те, кто имел такую возможность, активно ею воспользовались. Кроме того, в январе были завершены сделки, оформление которых началось ещё в 2025 году.





