В Волгограде и области с 1 марта за БПЛА начнут следить в режиме онлайн





С 1 марта БПЛА над Волгоградом и областью начнут отслеживать в онлайн-режиме. В России вступают в силу поправки в законодательство, которые обязывают владельцев гражданских дронов подключать устройства к системе дистанционного зондирования на базе ГЛОНАСС.

- Согласно новым правилам, беспилотники должны в обязательном порядке иметь на борту оборудование для автоматической передачи оператору опознавательного индекса устройства, его категории, высоты полета и координат текущего местоположения. Эта информация будет передаваться оператору ГЛОНАСС одновременно с данными о государственной регистрации гражданского воздушного судна, - сообщили в «Парламентской газете».

Отметим, новая система уже прошла апробацию в 35 регионах. По данным разработчиков, она поможет открыть небо для беспилотной авиации и оперативно выявлять дроны-нарушители, незарегистрированные в системе. К последним могут применяться меры подавления.

Фото из архива ИА «Высота 102»