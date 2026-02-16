Индексация пенсий волгоградцев активизировала мошенников





Мошенники воспользовались индексацией пенсий и социальных выплат для очередных атак на волгоградцев. В отделении Соцфонда по Волгоградской области предупредили получателей этих выплат о том, что они могут стать жертвами аферистов. Злоумышленники обзванивают граждан и предлагают «проверить», правильно ли им провели индексацию.

Если потенциальная жертва «заглатывает» удочку, то дальше аферисты действуют по традиционной схеме – перейти по ссылке, установить приложение и предоставить персональные данные, в том числе и номер банковской карты. После получения доступа к счетам жертв все деньги списываются.

Получателям выплат напоминают, что официальную информацию об индексации можно получить лишь на портале «Госуслуги», на сайте Соцфонда и при личном обращении в клиентскую службу фонда.



