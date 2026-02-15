Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Минобороны: БПЛА ВСУ уничтожены над Волгоградской областью

15 февраля силы ПВО уничтожили над территорией Волгоградской области БПЛА самолетного типа. Минобороны России сообщило, что это произошло в период с 07:00 мск до 09:00 мск. Точное количество ликвидированных в Волгоградской области дронов ВСУ не называется.

Всего в указанный промежуток времени над регионами России сбито 88 украинских БПЛА. Называются территории Астраханской области, Республики Адыгея, Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края и Ставропольского края, а также акватории Черного и Азовского морей.

Напомним, что в Волгоградской области 15 февраля 7 часов действовала беспилотная опасность, а с 06:04 мск до 08:45 мск был закрыт аэропорт.


13:21
В Волгограде извлеченный из забитой канализации предмет шокировал коммунальщиковСмотреть фотографии
12:32
«Они исполнили свой долг»: в Волгограде почтили память героев Афганской войныСмотреть фотографии
11:05
Потепление до +12 грядет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
«Вылетел на встречку»: момент жесткой аварии у «Волгоград Арены» попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Минобороны: БПЛА ВСУ уничтожены над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
09:45
В Камышине госнаграды передали семьям погибших в зоне СВО бойцовСмотреть фотографии
09:05
Небо над Волгоградом открыли для самолётов утром 15 февраляСмотреть фотографии
08:55
Угроза по БПЛА в Волгоградской области снята спустя 7 часовСмотреть фотографии
08:27
Выставку первоцветов в Волгоградском ботсаду продлили на неделюСмотреть фотографии
08:02
Во Фролово запустили тепло в 9 из 19 МКД после аварииСмотреть фотографии
07:29
Украинские БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 15 февраляСмотреть фотографии
07:13
«Спартак» выходит на второе место по потерянным очкамСмотреть фотографии
06:43
В ЦПКиО Волгограда формируют чаши огромного светомузыкального фонтанаСмотреть фотографии
06:17
Росавиация 15 февраля закрыла аэропорт в Волгограде из-за угрозы БПЛАСмотреть фотографии
21:16
Против главы Иловлинского района дали «убийственные» показанияСмотреть фотографии
20:55
На Волгоградскую область идет снежный циклон с дождемСмотреть фотографии
20:30
5:0 и 1:2 – итоги насыщенного дня «Ротора» на сборах в БелекеСмотреть фотографии
19:36
Новые тарифы вводит Почта России с 1 мартаСмотреть фотографии
18:59
Серебряный призер из Волгограда проверил себя в битве с чемпионом мираСмотреть фотографии
18:02
Волгоградский профессор высказалась о будущем банковских вкладовСмотреть фотографии
16:48
В Урюпинске Дмитрия Пополитова переизбрали атаманом хоперских казаковСмотреть фотографии
16:25
На юге Волгограда такси влетело под КАМАЗСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде возобновили сообщение с Сарпинским по прежнему маршрутуСмотреть фотографии
14:36
Во Фролово устраняют крупную аварию: 19 МКД без теплаСмотреть фотографии
14:25
«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
В райцентре Волгоградской области из-за гололеда отменили автобусыСмотреть фотографии
13:15
В Волжском 18-летний водитель сбил насмерть пешеходаСмотреть фотографии
12:38
Бастрыкин разберется с невыдачей лекарств 8-летнему волгоградцуСмотреть фотографии
11:59
Отлетели колеса: в центре Волгограда столкнулись три внедорожникаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Под Волгоградом уничтожают остатки вражеских БПЛАСмотреть фотографии
 