Минобороны: БПЛА ВСУ уничтожены над Волгоградской областью

15 февраля силы ПВО уничтожили над территорией Волгоградской области БПЛА самолетного типа. Минобороны России сообщило, что это произошло в период с 07:00 мск до 09:00 мск. Точное количество ликвидированных в Волгоградской области дронов ВСУ не называется.

Всего в указанный промежуток времени над регионами России сбито 88 украинских БПЛА. Называются территории Астраханской области, Республики Адыгея, Брянской области, Волгоградской области, Краснодарского края и Ставропольского края, а также акватории Черного и Азовского морей.

Напомним, что в Волгоградской области 15 февраля 7 часов действовала беспилотная опасность, а с 06:04 мск до 08:45 мск был закрыт аэропорт.





