Более 13 миллионов рублей сбережений лишилась 60-летняя жительница Волгоградской области, которую запугали, а потом обчистили мошенники. Денежные средства пострадавшая отдала неизвестным в два приема.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, телефонная атака в отношении жительницы Палласовского района началась 2 февраля. Ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и госструктур. Они запугали женщину тем, что с её счетов якобы осуществляется финансирование враждебного государства и ей грозит уголовная ответственность.

Под воздействием угроз пострадавшая сняла со счета более 3,5 миллиона рублей и передала их курьеру. Затем мошенники убедили её снять оставшиеся 9,5 миллиона, которые она также отдала неизвестному мужчине у своего дома.

Возбуждено уголовное дело.





