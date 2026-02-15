Главное

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
«Они исполнили свой долг»: в Волгограде почтили память героев Афганской войны

Сегодня, 15 февраля, в Волгограде прошел памятный митинг, посвященный 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти воинов-интернационалистов. По традиции воины-«афганцы», представители молодежных и ветеранских организаций, органов власти, общественники собрались в парке Памяти у скульптурной композиции «Три солдата с колоколом» в Тракторозаводском районе.


Этот мемориал, который символизирует скорбящих по своим боевым товарищам воинов-«афганцев», установили 11 лет назад на севере Волгограда в память о воинах-интернационалистах в 26-годовщину вывода советских войск из Афганистана.


Ежегодно здесь проходят памятные акции. Сегодня к подножию скульптуры после митинга были возложены цветы. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов. После церемонии возложения всех желающих накормили солдатской кашей и напоили горячим чаем.


По данным администрации региона, воинский долг в Афганистане исполнили свыше 5 тыс. жителей Волгоградской области. 


Памятные мероприятия, встречи с воинами-интернационалистами, концертные программы проходят сегодня во всех районах области.



Справка.

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В это день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана, которые на протяжении 10 лет вели бои с боевиками исламских группировок. 

Главной задачей советских воинов-интернационалистов в Афганистане была охрана мирного населения и стратегических объектов инфраструктуры.




Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»


13:21
В Волгограде извлеченный из забитой канализации предмет шокировал коммунальщиковСмотреть фотографии
12:32
«Они исполнили свой долг»: в Волгограде почтили память героев Афганской войныСмотреть фотографии
11:05
Потепление до +12 грядет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
«Вылетел на встречку»: момент жесткой аварии у «Волгоград Арены» попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Минобороны: БПЛА ВСУ уничтожены над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
09:45
В Камышине госнаграды передали семьям погибших в зоне СВО бойцовСмотреть фотографии
09:05
Небо над Волгоградом открыли для самолётов утром 15 февраляСмотреть фотографии
08:55
Угроза по БПЛА в Волгоградской области снята спустя 7 часовСмотреть фотографии
08:27
Выставку первоцветов в Волгоградском ботсаду продлили на неделюСмотреть фотографии
08:02
Во Фролово запустили тепло в 9 из 19 МКД после аварииСмотреть фотографии
07:29
Украинские БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 15 февраляСмотреть фотографии
07:13
«Спартак» выходит на второе место по потерянным очкамСмотреть фотографии
06:43
В ЦПКиО Волгограда формируют чаши огромного светомузыкального фонтанаСмотреть фотографии
06:17
Росавиация 15 февраля закрыла аэропорт в Волгограде из-за угрозы БПЛАСмотреть фотографии
21:16
Против главы Иловлинского района дали «убийственные» показанияСмотреть фотографии
20:55
На Волгоградскую область идет снежный циклон с дождемСмотреть фотографии
20:30
5:0 и 1:2 – итоги насыщенного дня «Ротора» на сборах в БелекеСмотреть фотографии
19:36
Новые тарифы вводит Почта России с 1 мартаСмотреть фотографии
18:59
Серебряный призер из Волгограда проверил себя в битве с чемпионом мираСмотреть фотографии
18:02
Волгоградский профессор высказалась о будущем банковских вкладовСмотреть фотографии
16:48
В Урюпинске Дмитрия Пополитова переизбрали атаманом хоперских казаковСмотреть фотографии
16:25
На юге Волгограда такси влетело под КАМАЗСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде возобновили сообщение с Сарпинским по прежнему маршрутуСмотреть фотографии
14:36
Во Фролово устраняют крупную аварию: 19 МКД без теплаСмотреть фотографии
14:25
«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
В райцентре Волгоградской области из-за гололеда отменили автобусыСмотреть фотографии
13:15
В Волжском 18-летний водитель сбил насмерть пешеходаСмотреть фотографии
12:38
Бастрыкин разберется с невыдачей лекарств 8-летнему волгоградцуСмотреть фотографии
11:59
Отлетели колеса: в центре Волгограда столкнулись три внедорожникаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Под Волгоградом уничтожают остатки вражеских БПЛАСмотреть фотографии
 