Сегодня, 15 февраля, в Волгограде прошел памятный митинг, посвященный 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти воинов-интернационалистов. По традиции воины-«афганцы», представители молодежных и ветеранских организаций, органов власти, общественники собрались в парке Памяти у скульптурной композиции «Три солдата с колоколом» в Тракторозаводском районе.





Этот мемориал, который символизирует скорбящих по своим боевым товарищам воинов-«афганцев», установили 11 лет назад на севере Волгограда в память о воинах-интернационалистах в 26-годовщину вывода советских войск из Афганистана.





Ежегодно здесь проходят памятные акции. Сегодня к подножию скульптуры после митинга были возложены цветы. В мероприятии принял участие заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов. После церемонии возложения всех желающих накормили солдатской кашей и напоили горячим чаем.





По данным администрации региона, воинский долг в Афганистане исполнили свыше 5 тыс. жителей Волгоградской области.





Памятные мероприятия, встречи с воинами-интернационалистами, концертные программы проходят сегодня во всех районах области.









Справка.

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В это день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана, которые на протяжении 10 лет вели бои с боевиками исламских группировок.

Главной задачей советских воинов-интернационалистов в Афганистане была охрана мирного населения и стратегических объектов инфраструктуры.













Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»





