



В Волгограде сегодня, 10 февраля, в плавательном бассейне ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград» прошёл матч по водному поло среди команд сборной Волгоградской области (юноши до 15 лет) и женской командой «Спартак-Волгоград», посвящённый памяти тренера Алексея Сигитова.





Алексей Сигитов стал известен благодаря успешной карьере тренера женского водного поло. С 2008 по 2010 годы он тренировал команду «Волжаночка» из города Волжский. Затем присоединился к знаменитому клубу «Спартак-Волгоград», где работал детским тренером, воспитывая будущих звёзд водного поло.

Защищая Родину в ходе специальной военной операции (СВО), Алексей Сигитов погиб в апреле 2024 года в Херсонской области. Он добровольцем отправился на службу, проявив смелость и отвагу на передовой линии фронта.

Друзья, коллеги и воспитанники помнят Алексея как добродушного, скромного человека, искренне влюблённого в спорт и преданного делу защиты Отечества.





Матч памяти Алексея Сигитова закончился со счётом 16:14 в пользу команды «Спартак-Волгоград». Лучшими игроками матча были признаны Наталья Бронникова и Мирослав Жуков.

Александр Веселовский

Фото: Спартак-Волгоград