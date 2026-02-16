Волгоградцы в 2025 году потратили на еду 328,9 млрд рублей

Оборот розничной торговли в 2025 году в Волгоградской области составил 771,7 миллиарда рублей. Это на 2% больше, чем было в 2024 году, сообщили в Волгоградстате.

Из этого объема 328,9 миллиарда рублей приходится на продукты питания, напитки и табачные изделия. Это всего лишь на 0,3% больше, чем было в прошлом году. Оборот в сфере непродовольственных товаров вырос по сравнению с аналогичным периодом на 3,2% - до 442,8 миллиарда рублей. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 42,6%, непродовольственных товаров – 57,4%.