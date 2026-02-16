Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Волгоградцы в 2025 году потратили на еду 328,9 млрд рублей

Оборот розничной торговли в 2025 году в Волгоградской области составил 771,7 миллиарда рублей. Это на 2% больше, чем было в 2024 году, сообщили в Волгоградстате. 

Из этого объема 328,9 миллиарда рублей приходится на продукты питания, напитки и табачные изделия. Это всего лишь на 0,3% больше, чем было в прошлом году. Оборот в сфере непродовольственных товаров вырос по сравнению с аналогичным периодом на 3,2% - до  442,8 миллиарда рублей. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 42,6%, непродовольственных товаров – 57,4%.

Из хозяйствующих субъектов, формирующих оборот розничной торговли, наибольший удельный вес – 63,4% – приходится на крупный бизнес. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в товарообороте составила 32,8%. А розничные рынки и ярмарки занимают 3,8% в общем обороте розничной торговли.


10:46
В Волгограде и области 18 пар не побоялись заключить брак в «чёрную пятницу»Смотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом отлетевшее колесо КАМАЗа пробило TankСмотреть фотографии
10:05
«Вычерпывали всю ночь»: в Калаче-на-Дону из-за резкого потепления снова затопило домаСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом передали на СВО конфискованные у лихача «Жигули»Смотреть фотографии
09:37
Волгоград на пьедестале – бронза первенства РоссииСмотреть фотографии
09:25
Отправка писем с 1 марта станет дороже для волгоградцевСмотреть фотографии
09:12
В аэропорту Волгограда из-за тумана задерживаются пять московских авиарейсовСмотреть фотографии
08:54
Индексация пенсий волгоградцев активизировала мошенниковСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде и области с 1 марта за БПЛА начнут следить в режиме онлайнСмотреть фотографии
08:20
Волгоградцы в 2025 году потратили на еду 328,9 млрд рублейСмотреть фотографии
08:03
Волгоградец Кирилл Киватцев достойно выступил на теннисном турниреСмотреть фотографии
07:35
В Волгоградской области на месяц запретят движение фур по региональным дорогамСмотреть фотографии
06:51
В Волгоградской области неделя начнётся со шквалистого ветра, гололёда и туманаСмотреть фотографии
06:11
Волгоградцы смогут подтверждать льготный проезд с помощью «Цифрового ID» в MAXСмотреть фотографии
21:28
Погоня, стрельба и много мата: разборки у бизнес-центра в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:54
Лучших врачей по итогам конкурса назовут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:08
Бастрыкин затребовал отчет о расследовании нападения собак на волгоградкуСмотреть фотографии
17:31
«Без отца остались двое мальчишек»: в Волгограде похоронили погибшего в Таиланде туристаСмотреть фотографии
17:00
Грузовик с продуктами насмерть задавил пешехода в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:22
Лунный Новый год в Волгограде не будут отмечать досрочно из-за погодыСмотреть фотографии
16:02
В Волгоградской области запуганная женщина отдала мошенникам 13 миллионовСмотреть фотографии
15:18
«Бил руками и ногами»: в Михайловке «герою» видео с избиением женщины грозит колонияСмотреть фотографии
15:01
«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нееСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Врач предостерегла волгоградцев от обжорства на МасленицуСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде извлеченный из забитой канализации предмет шокировал коммунальщиковСмотреть фотографии
12:32
«Они исполнили свой долг»: в Волгограде почтили память героев Афганской войныСмотреть фотографии
11:05
Потепление до +12 грядет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
«Вылетел на встречку»: момент жесткой аварии у «Волгоград Арены» попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Минобороны: БПЛА ВСУ уничтожены над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
09:45
В Камышине госнаграды передали семьям погибших в зоне СВО бойцовСмотреть фотографии
 