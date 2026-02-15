Лунный Новый год в Волгограде не будут отмечать досрочно из-за погоды

В Волгограде досрочное празднование Лунного Нового года, которое планировалось начать 15 февраля, отменено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил ЦПКиО, где и планировался праздник.

- Для такого яркого праздника нужна более комфортная погода, чем сегодня, - пояснили в дирекции парка.

Новую дату празднования пообещали сообщить позднее.

Напомним, что Лунный Новый год, который активно отмечают в Китае, в текущем году наступит 17 февраля. В программе досрочного празднования в Волгограде была запланирована дискотека, тематические викторины с подарками от парка и партнеров, шествие драконов и яркое огненное шоу. Однако в планы вмешалась промозглая погода.

Фото: ЦПКиО





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!