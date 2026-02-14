Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Серебряный призер из Волгограда проверил себя в битве с чемпионом мира

13 февраля в Минске состоялся профессиональный турнир по кикбоксингу «Осьминог 8 х BFC 86» – битва сильнейших представителей России и Беларуси. В составе команды России выступил волгоградский спортсмен Вячеслав Песецкий – серебряный призёр чемпионата России 2025.

Союз лиг – новый продукт в индустрии единоборств на постсоветском пространстве, созданный белорусскими промоутерами «Осьминог» и «ВFС» при участии Федерации кикбоксинга России. Это площадка создана для популяризации спорта и даёт возможность для спортсменов сборной России получить опыт боёв по правилам профессионального «К1» с соперниками мирового уровня.

На ринге встретились двенадцать ведущих бойцов России и Беларуси, зрители увидели шесть принципиальных противостояний. В весовой категории до 60 кг Вячеслав Песецкий встретился с чемпионом мира из Беларуси Виктором Нечитайло.
В первом раунде Вячеслав продемонстрировал активную тактику и уже в начале раунда оформил нокдаун сопернику, применив бэкфист (удар обратной стороной кулака с разворотом).


Во втором раунде Виктор сумел восстановиться и провёл раунд с повышенной интенсивностью — по оценке судей, этот раунд остался за ним.

В третьем отрезке поединка судьи признали раунд равным, что привело к назначению экстра раунда (дополнительного раунда для определения победителя).

По итогам экстра раунда единогласным решением судей победа была присуждена Виктору Нечитайло.

В своём комментарии после боя Вячеслав Песецкий поблагодарил тренеров, которые с ранних лет помогали ему развиваться в спорте и дали возможность представлять страну на международных соревнованиях.

Александр Веселовский

Фото от Федерации кикбоксинга России

19:36
Новые тарифы вводит Почта России с 1 марта
18:59
Серебряный призер из Волгограда проверил себя в битве с чемпионом мира
18:02
Волгоградский профессор высказалась о будущем банковских вкладов
16:48
В Урюпинске Дмитрия Пополитова переизбрали атаманом хоперских казаков
16:25
На юге Волгограда такси влетело под КАМАЗ
15:42
В Волгограде возобновили сообщение с Сарпинским по прежнему маршруту
14:36
Во Фролово устраняют крупную аварию: 19 МКД без тепла
14:25
«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу
14:03
В райцентре Волгоградской области из-за гололеда отменили автобусы
13:15
В Волжском 18-летний водитель сбил насмерть пешехода
12:38
Бастрыкин разберется с невыдачей лекарств 8-летнему волгоградцу
11:59
Отлетели колеса: в центре Волгограда столкнулись три внедорожника
11:43
Под Волгоградом уничтожают остатки вражеских БПЛА
11:24
Гидрометцентр выдал три желтые «метки» Волгоградской области
10:55
Волгоградским школьникам показали «сердце» котельной
10:27
Волгоградская область вошла в топ-10 регионов по низкой безработице
09:52
Тепличная компания под Волгоградом выплатит 1 млн за коррупцию
09:36
Концерт Лолиты отменен в Волгограде
09:16
В Волгоградской области построят и модернизируют 20 спортобъектов
08:34
В РПН приняли 30 жалоб волгоградцев на мучения в квартирах
07:52
Ночь без пролетов БПЛА прошла в Волгоградской области
07:39
Птицефабрику в Волгоградской области оштрафовали на 150 тысяч за антисанитарию
07:10
Волгоградское УФАС уличило УОР в непрозрачности при госзакупке
06:29
В Камышине передали награды семьям троих погибших героев СВО
05:52
Сколько выплатят волгоградцам за ущерб от БПЛА: смотрим документы
22:34
Томислав Дадич подписал контракт с «Ротором» на полтора года
21:38
«Туда не ходи, сюда ходи»: над волгоградцами нависла новая угроза из-за потепления
20:52
«Ротор» откроет сезон матчем с «Уралом» на «Волгоград Арене»
20:17
Волгоградцам показали создание главного масленичного чучела с одной изюминкой
19:34
Малышу со страшным диагнозом из Волгограда сотни человек собрали за 10 дней миллион
 