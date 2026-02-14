



13 февраля в Минске состоялся профессиональный турнир по кикбоксингу «Осьминог 8 х BFC 86» – битва сильнейших представителей России и Беларуси. В составе команды России выступил волгоградский спортсмен Вячеслав Песецкий – серебряный призёр чемпионата России 2025.

Союз лиг – новый продукт в индустрии единоборств на постсоветском пространстве, созданный белорусскими промоутерами «Осьминог» и «ВFС» при участии Федерации кикбоксинга России. Это площадка создана для популяризации спорта и даёт возможность для спортсменов сборной России получить опыт боёв по правилам профессионального «К1» с соперниками мирового уровня.



На ринге встретились двенадцать ведущих бойцов России и Беларуси, зрители увидели шесть принципиальных противостояний. В весовой категории до 60 кг Вячеслав Песецкий встретился с чемпионом мира из Беларуси Виктором Нечитайло.

В первом раунде Вячеслав продемонстрировал активную тактику и уже в начале раунда оформил нокдаун сопернику, применив бэкфист (удар обратной стороной кулака с разворотом).







Во втором раунде Виктор сумел восстановиться и провёл раунд с повышенной интенсивностью — по оценке судей, этот раунд остался за ним.

В третьем отрезке поединка судьи признали раунд равным, что привело к назначению экстра раунда (дополнительного раунда для определения победителя).



По итогам экстра раунда единогласным решением судей победа была присуждена Виктору Нечитайло.



В своём комментарии после боя Вячеслав Песецкий поблагодарил тренеров, которые с ранних лет помогали ему развиваться в спорте и дали возможность представлять страну на международных соревнованиях.



Александр Веселовский



Фото от Федерации кикбоксинга России

