Томислав Дадич подписал контракт с «Ротором» на полтора года





Волгоградский «Ротор» сегодня, 13 февраля, официально объявил о подписании нового контракта с защитником Томиславом Дадичем на полтора года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу клуба.

29-летний защитник родился в Сплите (Хорватия). Воспитанник «РНК Сплит».

На родине Дадич выступал за «Дугополье», «Хрваче», «Осиек II» и «Солин». В 2021 году переходит в «Посушье» из Боснии и Герцеговины, откуда ушёл в «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина). Последним клубом Томислава был ФК «Раднички» (Сербия).

Сезон 2025/2026: 18 игр в рамках СуперЛиги, Кубка Сербии и квалификации Лиги Конференций.

Сезон 2024/2025: 26 игр в СуперЛиге (1 гол, 3 голевые передачи), 4 игры в раунде «Чемпионшип» СуперЛиги, 2 игры в квалификации Лиги Конференций.

Сезон 2023/2025: 11 игр (1 гол) в СуперЛиге, 13 игр в Премьер Лиге Боснии и Герцеговины, 1 игра в Кубке Боснии и Герцеговины, 2 игры в Кубке Сербии и 5 игр в раунде «Чемпионшип» в СуперЛиге.

Сезон 2022/2023: 26 игр в Премьер Лиге Боснии и Герцеговины (1 гол, 1 голевая передача), 1 игра в Кубке Боснии и Герцеговины.

Сезон 2021/2023: 22 игры в Первой Лиге Хорватии (2 гола, 1 голевая передача).

Вместе с «Радничками» выступал в Лиге Конференций: 4 игры. В сербской Суперлиге сыграл 52 игры, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. В Премьер Лиге Боснии и Герцеговины — 39 игр, 1 гол, 1 голевая передача.

Всего за карьеру Томислав провёл 179 игр, в которых отличился 5 раз, 6 раз отдавал голевые передачи.

Фото: СК Ротор