Победа в Турции: «Ротор» одолел узбекский АГМК





В рамках подготовки к весенней части сезона 11 февраля в турецком Белеке состоялся товарищеский матч между российским футбольным клубом «Ротор» и узбекистанской командой АГМК. Встреча завершилась победой волгоградцев со счётом 2:1.

Матч начался очень бодро, словно команды начали игру чуть раньше, а зрители лишь немного опоздали. И в первой же атаке на 1-й минуте Абдураззаков опередил защитников «Ротора» и чуть не забил ударом головой, мяч проходит рядом со штангой. Команды играют резво, на встречных курсах. Футболисты показывают интересный динамичный футбол.

На 9-й минуте Давидян идёт до конца на перехват и едва не успевает раньше вратаря. Тут же повторный навал, алмалыкцы переводят мяч на угловой. «Ротор» применяет высокий прессинг и не даёт горнякам поднять голову. Снова нарушение, «Ротор» бьёт штрафной. АГМК играет на отбой.

Мы видим затяжную атаку волгоградцев. Опять аут, но уже с другой стороны поля. Узбекистанские футболисты еле разобрались с атакующим порывом волжан. Но это ненадолго. На 14-й минуте Мукимжонов сбивает летящего как ветер Ципуштанова. Эльдарушев уверенно берёт мяч и идёт бить пенальти. Удар получился не хитрым, вратарь сыграл по мячу, и к облегчению одноклубников взял пенальти.





Игра смотрится: обе команды показывают быстрый, комбинационный футбол с той разницей, что узбекские футболисты стараются контролировать мяч. А российские игроки предпочитают быстрые атаки с агрессивной игрой на подступах к своей штрафной.

В середине тайма волгоградцы соорудили быструю атаку, Анатолий Макаров проталкивает мяч, и подключившийся Александр Коротков на 22-й минуте с угла штрафной точным ударом в девятку открывает счёт – 1:0.





Картина игры не меняется, при владении мячом 60/40 в пользу металлургов «Ротор» опасно атакует. Отбор в центре поля. Быстрый проход – и на 25-й минуте Ципуштанов едва не замкнул передачу головой. АГМК нарушает правила на 27-й минуте, подача со штрафного и Эльдарушев бьёт головой. Снова мимо.





«Ротор» прессингует, АГМК пытается что-то придумать за счёт индивидуальных действий.

На 33-й минуте Эльдарушев зарабатывает опасный штрафной. Кайнов сильным ударом прошивает стенку, но вратарь правильно выбирает позицию. Счёт тот же.

«Ротор» чуть сбавил обороты, ребятам надо перевести дух. Этим тут же воспользовались алмалыкцы. На 36-й минуте опасный прострел – Покидышев разрядил обстановку. Но атака продолжается, АГМК опасно атакует, Сугробов с трудом переводит мяч на угловой.

Под занавес тайма игра успокоилась: «Ротор» проводит опасную атаку, Давидян не смог обработать мяч, от ворот. Ответную атаку волгоградцы ликвидировали. На том первый тайм завершился.

Как и в предыдущей игре волгоградцев, преимущество по владению мячом у соперника, но это без особого обострения. «Ротор», наоборот, создаёт много моментов.





С началом второго тайма узбекские игроки решили не затягивать с голом и в первой же атаке японский легионер реализует голевой момент – 1:1.

«Ротор» попытался найти свои контраргументы и отодвинул игру от своих ворот. На 56-й минуте Давидян едва не замкнул голевую передачу. Волгоградцы взвинтили темп и на 60-й минуте, после затяжной атаки опасный удар рядом со штангой.

Ставшие уже традиционными замены на 61-й минуте, на поле вышел стартовый состав матча с «Актобе».

«Ротор» продолжает идти вперёд. На 63-й минуте Родионов перехватил мяч, отдал Алиеву. Тот не смог обыграть своего опекуна.

Команды атакуют пытаются создать моменты, но не хватает технического мастерства. Появился брак в передачах.

На 67-й минуте в касание выводят на удар Алиева, но вратарь отвёл угрозу на угловой, который не приносит волгоградцам дивидендов.

Игра потеряла целостность перестроилась на небольшие эпизоды с единоборствами и мелкими нарушениями. Наблюдаем больше борьбы, чем комбинационных действий.

На 79-й минуте Храмцов навешивает на Алиева. Удар головой и снова мимо. Волгоградцы всё же систематически доводят мяч до штрафной с дальнейшими прострелами и навесами, чего не скажешь о металлургах.

На 82-й минуте Алиев, Родионов и Бардыбахин сумели на правом краю устроить треугольник, немного погоняв соперника Алиев делает прострел в штрафную, мяч каким-то образом не попадает в ворота. На 85-й минуте дальний удар «Ротора», но мяч проходит в сантиметрах от штанги.

«Ротор» прочно завладел инициативой. На 86-й минуте разрезающий пас на Сергея Макарова едва не становится голевым. А минуту спустя Илья Родионов обыграв защитника на фланге вновь простреливает в штрафную и наш капитан забивает мяч в ворота после ошибки Бегимова – 2:1.





Волгоградцы продолжают давить, на 89-й минуте неугомонный Алиев проходит двух игроков, но большего ему не позволили защитники соперника. Финальный свисток ознаменовал победу «Ротора».

За счёт активных действий в атаке волгоградцы сократили процент владения мячом у соперника – 53/47, а в количестве ударов по воротам значительно превзошли – 18/4 в пользу «Ротора».

«Ротор» (Волгоград, Россия) – АГМК (Алмалык, Узбекистан) – 2:1 (1:0).

11 февраля. Asteria Kremlin Palace Football Center. Белек, Турция. 35 зрителей.

Судьи: Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), Павел Новиков (Санкт-Петербург), Вадим Тройненков (Калуга).

«Ротор»: Сугробов (Литвенок, 46), Коротков (Бардыбахин, 61), Кайнов (Храмцов, 46), Фомин (Данилкин, 61), Покидышев (Клещенко, 61), Харлан (С. Макаров, 61), Ципуштанов (Трошечкин, 61), А. Макаров (Сафронов, 61), Давидян (Симонян, 61), Шильников (Родионов, 61), Эльдарушев (Алиев, 61).

АГМК: Илясов, Бегимов, Ульмасалиев, Папава, Мукимжонов, Косимов, Койич, Каримов, Сэнтоку, Сенага, Абдураззаков.

Голы: Коротков, 22 (1:0). Сэнтоку, 47 (1:1). Макаров, 88 (2:1).

Предупреждены: Папава, 76.

На 15-й минуте Эльдарушев не реализовал пенальти (вратарь).

Александр Веселовский