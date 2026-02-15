



Полиция 15 февраля опубликовала запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент столкновения трех автомобилей у «Волгоград Арены» в Центральном районе.

Напомним, что это жесткое ДТП произошло накануне. Очевидцы сняли последствия аварии. Сообщалось, что удар был такой силы, что у одного автомобиля вырвало колеса.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 29-летний водитель Chery Tiggo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Toyota Land Cruiser и Geely.

- В результате ДТП водитель автомобиля Chery доставлен в медучреждение, - сообщили в Главке.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области





