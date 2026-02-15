Грузовик с продуктами насмерть задавил пешехода в центре Волгограда

В Центральном районе Волгограда грузовик насмерть задавил пешехода на тротуаре. Смертельное ДТП произошло 15 февраля в 12:10 мск, сообщили в ГУ МВД России по региону.

- Водитель, двигаясь задним ходом на грузовом автомобиле «МАН» по тротуару, напротив дома № 62 по пр. им. В.И. Ленина совершил наезд на пешехода, - сообщили в Главке.





ДТП произошло в районе остановки ЦПКиО. Пострадавший мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





