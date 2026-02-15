Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Грузовик с продуктами насмерть задавил пешехода в центре Волгограда

В Центральном районе Волгограда грузовик насмерть задавил пешехода на тротуаре. Смертельное ДТП произошло 15 февраля в 12:10 мск, сообщили в ГУ МВД России по региону.

- Водитель, двигаясь задним ходом на грузовом автомобиле «МАН» по тротуару, напротив дома № 62 по пр. им. В.И. Ленина совершил наезд на пешехода, - сообщили в Главке.


ДТП произошло в районе остановки ЦПКиО. Пострадавший мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 


19:08
Бастрыкин затребовал отчет о расследовании нападения собак на волгоградкуСмотреть фотографии
17:31
«Без отца остались двое мальчишек»: в Волгограде похоронили погибшего в Таиланде туристаСмотреть фотографии
17:00
Грузовик с продуктами насмерть задавил пешехода в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:22
Лунный Новый год в Волгограде не будут отмечать досрочно из-за погодыСмотреть фотографии
16:02
В Волгоградской области запуганная женщина отдала мошенникам 13 миллионовСмотреть фотографии
15:18
«Бил руками и ногами»: в Михайловке «герою» видео с избиением женщины грозит колонияСмотреть фотографии
15:01
«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нееСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Врач предостерегла волгоградцев от обжорства на МасленицуСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде извлеченный из забитой канализации предмет шокировал коммунальщиковСмотреть фотографии
12:32
«Они исполнили свой долг»: в Волгограде почтили память героев Афганской войныСмотреть фотографии
11:05
Потепление до +12 грядет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
«Вылетел на встречку»: момент жесткой аварии у «Волгоград Арены» попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Минобороны: БПЛА ВСУ уничтожены над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
09:45
В Камышине госнаграды передали семьям погибших в зоне СВО бойцовСмотреть фотографии
09:05
Небо над Волгоградом открыли для самолётов утром 15 февраляСмотреть фотографии
08:55
Угроза по БПЛА в Волгоградской области снята спустя 7 часовСмотреть фотографии
08:27
Выставку первоцветов в Волгоградском ботсаду продлили на неделюСмотреть фотографии
08:02
Во Фролово запустили тепло в 9 из 19 МКД после аварииСмотреть фотографии
07:29
Украинские БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 15 февраляСмотреть фотографии
07:13
«Спартак» выходит на второе место по потерянным очкамСмотреть фотографии
06:43
В ЦПКиО Волгограда формируют чаши огромного светомузыкального фонтанаСмотреть фотографии
06:17
Росавиация 15 февраля закрыла аэропорт в Волгограде из-за угрозы БПЛАСмотреть фотографии
21:16
Против главы Иловлинского района дали «убийственные» показанияСмотреть фотографии
20:55
На Волгоградскую область идет снежный циклон с дождемСмотреть фотографии
20:30
5:0 и 1:2 – итоги насыщенного дня «Ротора» на сборах в БелекеСмотреть фотографии
19:36
Новые тарифы вводит Почта России с 1 мартаСмотреть фотографии
18:59
Серебряный призер из Волгограда проверил себя в битве с чемпионом мираСмотреть фотографии
18:02
Волгоградский профессор высказалась о будущем банковских вкладовСмотреть фотографии
16:48
В Урюпинске Дмитрия Пополитова переизбрали атаманом хоперских казаковСмотреть фотографии
16:25
На юге Волгограда такси влетело под КАМАЗСмотреть фотографии
 