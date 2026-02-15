Потепление до +12 грядет в Волгоградской области

В Волгоградской области в ближайшие сутки ожидается значительное повышение температуры воздуха. В некоторых районах столбик термометра поднимется до +12. Такой прогноз дает на 16 февраля Волгоградский ЦГМС.

- Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +2…-3º; днем +3...+8º, местами до +12º, - говорится в сообщении.

Также в Волгоградской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега с дождем, а также туман, гололедно-изморозевые явления и гололедица.

В Волгограде 16 февраля обещают небольшой дождь, временами туман, а ночью и утром гололедно-изморозевые явления и гололедицу. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха: ночью 0…-2º; днем +5...+7º.





