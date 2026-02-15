В Камышине госнаграды передали семьям погибших в зоне СВО бойцов

В Волгоградской области прошла церемония передачи госнаград семьям погибших в зоне СВО бойцов из Камышина. Трое жителей этого города были награждены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

Как сообщили в администрации Камышина, ордена Мужества вручены родным гвардии старшего лейтенанта Николая Носкова и гвардии рядового Александра Брагина. Семье еще одного бойца – рядового Евгения Акименко – передали медаль Суворова.

Фото администрации Камышина / VK.com





