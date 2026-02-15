Сегодня, 15 февраля, в Волгограде простились с Александром Бондаренко, который трагически погиб в Таиланде 9 февраля. Как сообщает Volganet.net, мужчину похоронили в Тракторозаводском районе на Верхнезареченском кладбище.

Проводить в последний пусть Александра пришли десятки человек – его близкие, друзья и коллеги. У мужчины остались двое сыновей 10 и 15 лет.

В Волгограде Александр Бондаренко работал водителем и занимался химчисткой машин. Свой отпуск он решил провести с супругой и друзьями на Пхукете, где и случилась трагедия.





Напомним, что в тот роковой день мужчина с приятелями вышел из магазина возле отеля Almerol. Александр шагнул на проезжую часть прямо под колеса автобуса. Волгоградец не учел, что в Таиланде действует левостороннее движение и посмотрел не в ту сторону. С тяжелой травмой головы пострадавшего доставили в больницу, где он скончался, несмотря на усилия медиков.

