Лучших врачей по итогам конкурса назовут в Волгоградской области

В Волгоградской области весной стартует конкурс «Лучший врач Волгоградской области – 2026». Соответствующий приказ главы облздрава Анатолия Себелева опубликован на официальном интернет-портале Волгоградской области.

Победителей определят в 29 номинациях, в числе которых лучший хирург, лучший военный врач, лучший терапевт, лучший невролог и т.д. Конкурс, как отмечено в документе, проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности врачей, повышения авторитета профессии, распространения передовых форм и методов работы, внедрения достижений медицинской науки в практику здравоохранения.

Отбор претендентов начнется уже в марте, а в срок до 21 апреля 2026 года конкурсная комиссия должна будет определить победителей в каждой номинации. Их награждение произойдет на торжественной церемонии, посвященной празднованию Дня медицинского работника. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.





