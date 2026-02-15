Глава Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нападении безнадзорных собак на жительницу Волгограда.

- Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Ивановича Семенова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, - говорится в сообщении СК России.

Случай нападения собак на волгоградку произошел в феврале этого года. Безнадзорные животные атаковали женщину на улице, укусив ее за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что нападение собак произошло вблизи школы. Местные жители неоднократно жаловались на агрессивных животных, но профильные службы никаких мер не принимали.

В СУ СК России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело.

Фото СКР

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!