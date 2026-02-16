



В Волгоградской области из-за ухудшения погодных условий произошёл сбой в работе аэропорта. Густой туман, опустившийся на региональный центр, утром 16 февраля вынудил специалистов скорректировать сроки приземления и вылета пяти московских авиарейсов.

Без малого на пять часов отложен прилёт в Волгограда рейса № SU 1758 авиакомпании «Аэрофлот». По расписанию самолёт должен был прибыть в областной центр 9:35, однако прилёт оказался смещён на 14:05.

Ещё один рейс этой же компании № SU 1182 смещён с 13:10 на 14:10. Под вопросом и судьба рейса № DP 6965 лоукостера «Победа». Судно должно было прибыть в Волгоград в 11:45, однако на текущий момент получило отметку «Задерживается».

Соответственно, оказались скорректированы и вылеты самолётов в обратном направлении. Рейс № SU 1759 отправится в Москву с четырёхчасовой задержкой в 14:55. Рейс № SU 1183 с часовой задержкой в 15:05.

Отметим, как ранее сообщала редакция, на территории Волгоградской области Гидрометцентром объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Помимо ухудшения видимости, метеорологи прогнозируют гололёд и усиление ветра.

Фото из архива ИА «Высота 102»