«Ротор» откроет сезон матчем с «Уралом» на «Волгоград Арене»





Волгоградский «Ротор» в преддверии нового сезона анонсировал старт продаж билетов на первый домашний матч. Как сообщает ИА «Высота 102», команда сегодня ещё находится на сборах – возвращение в Волгоград планируется 20 февраля.

Первым соперником команды Дмитрия Парфенова в новом сезоне станет ФК «Урал» (Екатеринбург).

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга – один из старейших клубов России. За свою историю команда добилась ряда значимых достижений: трёхкратный обладатель Кубка ФНЛ. Участник финалов розыгрыша Кубка России 2016/17 и 2018/19, а также полуфинала Кубка Интертото 1996 года.

Первый матч «Ротора» состоится уже 9 марта в 14:00 на стадионе «Волгоград Арена».