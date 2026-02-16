Под Волгоградом передали на СВО конфискованные у лихача «Жигули»





В Котельниковском районе Волгоградской области полиция совместно с Росимуществом передали для нужд фронта «Жигули». Автомобиль был конфискован у одного из местных жителей.

Ранее правоохранители задержали владельца машины. Мужчина управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии и представлял угрозу для других участников автомобильного движения. Позже инспекторы установили, что ранее в отношении водителя уже составлялись аналогичные протоколы, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

Отметим, решением суда автомобиль был конфискован. Позже региональное управление Росимущества приняло решение передать отечественную машину на фронт.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области