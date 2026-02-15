Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Погоня, стрельба и много мата: разборки у бизнес-центра в Волгограде сняли на видео

Волгоградцы в местных пабликах обсуждают видео с разборками молодежи, которые сняли очевидцы у бизнес-центра «Меркурий» в Ворошиловском районе. На записи видно, что водитель иномарки пытается уехать от разъяренной толпы, причем с повисшим на двери молодым человеком. 

Также на видео слышны звуки, похожие на выстрелы. А также много нецензурной лексики, которую пришлось убрать. Причина конфликта не поясняется. 

Информация уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: race_volgograd / t.me


18:28
Погоня, стрельба и много мата: разборки у бизнес-центра в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:54
Лучших врачей по итогам конкурса назовут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:08
Бастрыкин затребовал отчет о расследовании нападения собак на волгоградкуСмотреть фотографии
14:31
«Без отца остались двое мальчишек»: в Волгограде похоронили погибшего в Таиланде туристаСмотреть фотографии
14:00
Грузовик с продуктами насмерть задавил пешехода в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:22
Лунный Новый год в Волгограде не будут отмечать досрочно из-за погодыСмотреть фотографии
13:02
В Волгоградской области запуганная женщина отдала мошенникам 13 миллионовСмотреть фотографии
12:18
«Бил руками и ногами»: в Михайловке «герою» видео с избиением женщины грозит колонияСмотреть фотографии
12:01
«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нееСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
Врач предостерегла волгоградцев от обжорства на МасленицуСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде извлеченный из забитой канализации предмет шокировал коммунальщиковСмотреть фотографии
09:32
«Они исполнили свой долг»: в Волгограде почтили память героев Афганской войныСмотреть фотографии
08:05
Потепление до +12 грядет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:21
«Вылетел на встречку»: момент жесткой аварии у «Волгоград Арены» попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:04
Минобороны: БПЛА ВСУ уничтожены над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
06:45
В Камышине госнаграды передали семьям погибших в зоне СВО бойцовСмотреть фотографии
06:05
Небо над Волгоградом открыли для самолётов утром 15 февраляСмотреть фотографии
05:55
Угроза по БПЛА в Волгоградской области снята спустя 7 часовСмотреть фотографии
05:27
Выставку первоцветов в Волгоградском ботсаду продлили на неделюСмотреть фотографии
05:02
Во Фролово запустили тепло в 9 из 19 МКД после аварииСмотреть фотографии
04:29
Украинские БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 15 февраляСмотреть фотографии
04:13
«Спартак» выходит на второе место по потерянным очкамСмотреть фотографии
03:43
В ЦПКиО Волгограда формируют чаши огромного светомузыкального фонтанаСмотреть фотографии
03:17
Росавиация 15 февраля закрыла аэропорт в Волгограде из-за угрозы БПЛАСмотреть фотографии
18:16
Против главы Иловлинского района дали «убийственные» показанияСмотреть фотографии
17:55
На Волгоградскую область идет снежный циклон с дождемСмотреть фотографии
17:30
5:0 и 1:2 – итоги насыщенного дня «Ротора» на сборах в БелекеСмотреть фотографии
16:36
Новые тарифы вводит Почта России с 1 мартаСмотреть фотографии
15:59
Серебряный призер из Волгограда проверил себя в битве с чемпионом мираСмотреть фотографии
15:02
Волгоградский профессор высказалась о будущем банковских вкладовСмотреть фотографии
 