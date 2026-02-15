



Волгоградцы в местных пабликах обсуждают видео с разборками молодежи, которые сняли очевидцы у бизнес-центра «Меркурий» в Ворошиловском районе. На записи видно, что водитель иномарки пытается уехать от разъяренной толпы, причем с повисшим на двери молодым человеком.

Также на видео слышны звуки, похожие на выстрелы. А также много нецензурной лексики, которую пришлось убрать. Причина конфликта не поясняется.

Информация уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: race_volgograd / t.me





