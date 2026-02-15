Главное

Сотрудники коммунальных служб, которые до ночи устраняли засор в канализации в Краснооктябрьском районе Волгограда, были поражены тому, что оказалось причиной перекрытия системы водоснабжения по ул. Еременко, 132.

- Кто-то открыл крышку канализационного колодца, сбросил в него тяжелую урну с бетонным днищем, сверху забросал бревнами и мусором, после чего обратно закрыл колодец, - рассказали в «Концессии водоснабжения».

Чтобы восстановить работу канализации, рабочим пришлось разбирать засор несколько часов. Они вручную вытаскивали всё, что умудрились запихать в канализацию неизвестные лица. Каналопромывочная машина и проволока с такими завалами справиться бы не смогли.

Работы проводились без приостановления подачи водоснабжения.

Сегодня сотрудники «Концессий» устраняют еще один крупный засор в Тракторозаводском районе, причиной которого стали автомобильные покрышки. 

Ресурсоснабжающая организация просит граждан сообщать о любых подозрительных действиях на сетях города. Телефон единого диспетчерского центра: 8 (8442) 333-134.


