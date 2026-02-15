Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Михайловки в Волгоградской области, который на улице избил женщину. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в Сеть, что и стало поводом для проверки.

- Может полиция обратит внимание. Задолбали эти «герои». Только и могут, что женщин бить, - написали тогда в соцсети.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские быстро установили подозреваемого, который на видео наносил женщине удары руками и ногами по телу и голове своей знакомой. Пострадавшая истошно кричала.

- Изучив все обстоятельства произошедшего, сотрудниками Отдела МВД России по г. Михайловке было принято решение о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по ч. 2 статьи ст. 115 УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - сообщили в Главке полиции.

Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Скриншот «Новое время Михайловка» / t.me





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!