В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
«Бил руками и ногами»: в Михайловке «герою» видео с избиением женщины грозит колония

15.02.2026 15:18
0
15.02.2026 15:18


Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Михайловки в Волгоградской области, который на улице избил женщину. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в Сеть, что и стало поводом для проверки.

- Может полиция обратит внимание. Задолбали эти «герои». Только и могут, что женщин бить, - написали тогда в соцсети.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские быстро установили подозреваемого, который на видео наносил женщине удары руками и ногами по телу и голове своей знакомой. Пострадавшая истошно кричала.

- Изучив все обстоятельства произошедшего, сотрудниками Отдела МВД России по г. Михайловке было принято решение о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по ч. 2 статьи ст. 115 УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - сообщили в Главке полиции.

Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Скриншот «Новое время Михайловка» / t.me


